Jaspal Rana Death: प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन

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Vir Singh
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Jaspal Rana Death
प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा (फाइल फोटो)।
  • म्यूनिख से लौटते समय बिगड़ी थी तबीयत

Jaspal Rana Death, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय शूटिंग के दिग्गज जसपाल राणा का निधन हो गया है। वह 49 वर्ष के थे। सूत्रों के मुताबिक म्यूनिख से लौटते वक्त प्रसिद्ध निशानेबाज और मशहूर कोच जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ी थी और दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें साकेत के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने शुक्रवार (आज) को अंतिम सांस ली। जसपाल राणा के भाई सुभाष राणा ने मीडिया को यह जानकारी दी।

दिल से जुड़ी गंभीर समस्या हुई थी

जसपाल राणा भारत के पिस्टल शूटर्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक  इस हफ़्ते की शुरुआत में म्यूनिख में आईएसएसएफ (ISSF) वर्ल्ड कप से भारत लौटते समय उन्हें दिल से जुड़ी गंभीर समस्या हुई थी। इसके बाद नई दिल्ली पहुंचने पर उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

डॉक्टरों ने ब्लॉकेज का पता लगाया और एक स्टेंट डाला

डॉक्टरों ने दिल की नसों में रुकावट (ब्लॉकेज) का पता लगाया और एक स्टेंट डाला। आने वाले दिनों में एक और स्टेंट लगाने की प्रक्रिया होनी थी। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर थी और वे ठीक हो रहे थे, लेकिन शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया।

वर्ल्ड कप के दौरान सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई

सुभाष राणा ने बताया कि जसपाल राणा को  म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप के दौरान सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई, जिसे उन्होंने शुरू में एसिडिटी समझा और अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि, भारत लौटते समय उन्हें फिर से बेचैनी हुई, जिसके कारण दिल्ली पहुंचते ही उन्हें तुरंत मेडिकल मदद लेनी पड़ी।

राणा का निधन भारतीय शूटिंग के लिए बड़ा झटका

राणा का निधन भारतीय शूटिंग के लिए एक बड़ा झटका है। देश के सबसे कामयाब शूटर्स और सम्मानित कोचों में से एक, उन्होंने पिस्टल शूटर्स की कई पीढ़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और अपने आखिरी दिनों तक राष्ट्रीय कार्यक्रम से सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

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