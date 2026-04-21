Jasmine Sandlas Viral Video: लाइव शो में बेकाबू हुईं Jasmine Sandlas, खुद पर पानी डालकर ‘शरारत’ परफॉर्मेंस से मचा दिया तूफान

Jasmine Sandlas Viral Video: पॉपुलर सिंगर जैस्मिन सैंडलस, जिन्होंने धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज में अपने गानों से दिल जीता, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार अपनी ज़बरदस्त लाइव परफॉर्मेंस के लिए। उनके हालिया कॉन्सर्ट का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि सिंगर स्टेज पर खुद पर पानी डालते हुए चीज़ों को एक लेवल ऊपर ले जाती हैं, जिससे फैंस हैरान और रोमांचित हो जाते हैं।

अहमदाबाद कॉन्सर्ट का वायरल मोमेंट

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यह परफॉर्मेंस अहमदाबाद में हुई, जहाँ जैस्मिन सैंडलस ने एक पावर-पैक्ड लाइव शो दिया। उन्होंने न केवल अपने हिट ट्रैक गाए बल्कि गुजराती में ऑडियंस को भी बांधे रखा, जिससे तुरंत उनका दिल जीत लिया। जैसे ही धुरंधर का उनका पॉपुलर ट्रैक “शरारत” शुरू हुआ, भीड़ में एनर्जी आसमान छूने लगी—और जैस्मिन की परफॉर्मेंस भी।

हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस ने फैंस को हैरान कर दिया

एक बोल्ड और अचानक कदम उठाते हुए, जैस्मिन ने परफॉर्मेंस के बीच में अपने ऊपर पानी की एक बोतल डाल ली, जिससे स्टेज पर नज़ारा देखने लायक हो गया। फिर उन्होंने बोतल फेंक दी और बेमिसाल एनर्जी के साथ डांस करती रहीं, जिससे यह पल और भी खास बन गया।

फैंस को सिंगर का यह निडर और हाई-वोल्टेज अवतार बहुत पसंद आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोग उनके कॉन्फिडेंस, स्टेज प्रेजेंस और रॉ एनर्जी की तारीफ़ कर रहे हैं।

हिट गानों से सुपरस्टार स्टेटस तक

जैस्मिन सैंडलस ने धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज जैसे चार्टबस्टर गानों से पहले ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दोनों फिल्मों के उनके गाने बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, और दर्शक उनकी अनोखी आवाज़ और स्टाइल पर प्यार लुटा रहे हैं।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इन फिल्मों को न सिर्फ उनकी कहानी बल्कि उनके म्यूजिक के लिए भी तारीफ़ मिली है, जो एक बड़ी हाइलाइट बन गया है।

अपने लेटेस्ट वायरल मोमेंट के साथ, जैस्मिन सैंडलस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आज इंडस्ट्री की सबसे डायनैमिक परफ़ॉर्मर्स में से एक क्यों हैं। बोल्ड, एनर्जेटिक, और बिना किसी शर्म के खुद को दिखाने वाली—वह अच्छी तरह जानती हैं कि स्पॉटलाइट में खुद को कैसे बनाए रखना है।