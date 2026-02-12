Jasmine Sandlas Live Concert: ‘मैं नहीं गाऊंगी’… जैस्मिन सैंडलस ने छेड़छाड़ पर रोका लाइव शो, जीत लिया फैंस का दिल

Jasmine Sandlas Live Concert: ‘धुंधर’ फेम सिंगर जैस्मिन सैंडलस एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए नहीं। दिल्ली में उनके हालिया लाइव कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा स्टैंड लेते देखा जा सकता है। सिंगर साफ कहती हैं कि जब तक महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, वह शो जारी नहीं रखेंगी। उनके इस बोल्ड कदम की फैंस और नेटिज़न्स खूब तारीफ कर रहे हैं।

भीड़ में गलत व्यवहार पर जैस्मिन ने शो रोका

जैस्मिन सैंडलस ने दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, जिसमें फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। इवेंट के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। एक क्लिप में, जैस्मिन ने भीड़ में कुछ आदमियों को लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते और उन्हें परेशान करते हुए देखा। वह तुरंत अपनी आवाज उठाती हैं, परेशान करने वालों को बुलाती हैं, और सिक्योरिटी टीम से उन्हें वेन्यू से हटाने के लिए कहती हैं।

सिर्फ इतना ही नहीं जैस्मिन ने एक्शन लिए जाने तक गाना जारी रखने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ऑडियंस में मौजूद लड़कियां सेफ महसूस नहीं करेंगी, वह नहीं गाएंगी। सिंगर ने यह पक्का करने के लिए कि इस मामले को ठीक से हैंडल किया जाए, अपना लाइव कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया, जिससे सेफ्टी और रिस्पेक्ट के बारे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया।

फैंस ने जैस्मिन के बोल्ड स्टैंड के लिए उनकी तारीफ की

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने जैस्मिन सैंडलस की हिम्मत और स्ट्रॉन्ग स्टैंड के लिए उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिएक्शन की बाढ़ आ गई है, कई लोगों ने उन्हें “रियल क्वीन” कहा है और कहा है कि उन्होंने एक परफेक्ट एग्जांपल सेट किया है। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि पब्लिक फिगर्स को अपनी आवाज और असर का इस्तेमाल ठीक इसी तरह करना चाहिए।

उनके एक्शन और निडर रवैये ने दिल जीत लिया है, और कई लोगों का मानना ​​है कि उन्होंने लाइव इवेंट्स में ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, इसके लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है।

आयशा खान ने भी जैस्मिन के साथ परफॉर्म किया

गौरतलब है कि आयशा खान भी इवेंट में मौजूद थीं। उन्होंने पहले क्रिस्टल डिसूजा के साथ ‘धुंधर’ के गाने ‘शरारत’ पर परफॉर्म किया था। दिल्ली कॉन्सर्ट में, आयशा स्टेज पर जैस्मिन के साथ शामिल हुईं। और एक शानदार परफॉर्मेंस दी। एक वीडियो में, आयशा को यह कहते हुए भी सुना गया कि वह स्टेज पर आने के बाद अपने स्टेप्स भूल गईं, जिससे शो में एक हल्का-फुल्का पल जुड़ गया।

‘धुंधर’ 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी

‘धुंधर’ की बात करें तो, यह फिल्म 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। खबर है कि इसने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो गई है और तब से ट्रेंड कर रही है, जिसे दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।

फैंस अब इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाला है। फिल्म में राकेश बेदी, रणवीर सिंह, आर माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन अहम रोल में हैं।