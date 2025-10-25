Chandigarh Breaking News : जापान के उद्यमियों ने पंजाब में निवेश की इच्छा जताई

Harpreet Singh
प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब विधानसभा स्पीकर से हुई विशेष मुलाकात के बाद जताई इच्छा

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार के पंजाब में निवेश के लिए किए जा रहे प्रयत्नों को उस समय बड़ा हुंगारा मिला जब जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर से मुलाकात करके पंजाब में निवेश की अपनी इच्छा को जाहिर किया। मुलाकात के दौरान विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जापान के प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश सरकार की उद्योग समर्थिकीय नीतियों की जानकारी दी और हर संभव सहायता का विश्वास जताया। जिसके बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सरकार की नीतियों पर खुशी जताई और स्पीकर को विश्वास दिलाया की निकट भविष्य में जापान द्वारा पंजाब में बड़ी मात्रा में निवेश किया जाएगा।

स्पीकर ने पंजाब की यह खूबियां बताई

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जो पंजाब में निवेश करने का इच्छुक है। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने बताया कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, साथ ही अब यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। स्पीकर ने प्रतिनिधिमंडल से पंजाब में निवेश के अवसरों की पड़ताल करने और पारस्परिक हितों के लिए निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए पारदर्शिता और भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार किया है।

इन्वेस्ट पंजाब प्लेटफॉर्म की दी जानकारी

स्पीकर ने प्रतिनिधिमंडल को पंजाब सरकार के इन्वेस्ट पंजाब प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी दी जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया हैै, जिसके माध्यम से निवेशक 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की व्यवसाय-हितैषी नीतियाँ और निवेश के व्यापक अवसर निवेशकों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे।

प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन बारे भी बताया

संधवां ने उन्हें प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन के बारे में भी अवगत कराया, जिसमें पंजाब में निवेश को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानीय और विदेशी निवेशकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। बैठक के दौरान फिट फाउंडर कंपनी लिमिटेड के सीईओ शिनतारो हाचिगा और सीओओ ताकामासा सुजी भी उपस्थित थे।

