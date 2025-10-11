Japan Flu Outbreak: देश में फ्लू का प्रकोप, बने कोरोना जैसे हालात, दुनिया में दहशत

Deadly Flu Outbreak In Japan, टोक्यो: जापान के कई शहरों को इन दिनों घातक फ्लू ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और हालात इस तरह बिगड़ चुके हैं कि देश में शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फ्लू का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि हजारों की संख्या में लोग जापान के अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं और पूरी तरह स्थिति कोरोना महामारी जैसी हो गई है।

लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या

जापान स्वास्थ्य मंत्रालय (Japan Health Ministry) ने बताया है कि तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार ने फ्ल को देशव्यापी इन्फ्लूएंजा महामारी घोषित कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले हफ्ते तीन अक्टूबर तक इन्फ्लूएंजा की वजह से 4,000 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हो चुके थे। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

स्कूल व चाइल्ड केयर सेंटर अस्थायी तौर पर बंद

अधिकारियों ने बताया, एहतियातन देश में कई जगह बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के मसकद से 130 से अधिक स्कूल व चाइल्ड केयर सेंटर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। अस्पतालों में बढ़ रही रोगियों की संख्या के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है।

इस वर्ष फ्लू की लहर जल्दी आई : विशेषज्ञ

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जापान में हर वर्ष फ्लू के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही थी और इस बार तो हालात ज्यादा ही बिगड़ गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष फ्लू की लहर जल्दी आई है और यह असामान्य रूप से आक्रामक भी है। रिपोर्ट में होक्काइडो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर योको त्सुकामोटो के हवाले से बताया गया कि इस बार फ्लू का मौसम बहुत जल्दी शुरू हो गया है और बदलते वैश्विक परिवेश में यह एक आम स्थिति बन सकती है।

सावधानी बरतें लोग

त्सुकामोटो ने यह भी कहा कि लोगों को व्यावहारिक सावधानियां बरतनी चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए और संक्रमण से बचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि वैश्विक यात्रा और जनसंख्या की आवाजाही वायरस की नए वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता को बढ़ा सकती है। त्सुकामोटो ने कहा कि जापान में शुरूआती उछाल दुनिया के अन्य हिस्सों में उभर रहे पैटर्न को दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि इन्फ्लूएंजा के नए वैरिएंट्स अब अधिक प्रभावी ढंग से फैल रहे है और इस पर काबू पाने के लिए अब तक किए जाने वाले उपाय भी ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं।

