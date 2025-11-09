Japan Earthquake Tsunami News: जापान में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

Japan Earthquake Tsunami News: जापान रविवार शाम 6.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से दहल गया, जिससे उत्तरी तटरेखा पर ज़ोरदार झटके महसूस किए गए और बड़े पैमाने पर विनाश की आशंकाएँ पैदा हो गईं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने पुष्टि की है कि भूकंप जापान के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में से एक, इवाते प्रान्त के तट पर शाम 5:03 बजे (स्थानीय समयानुसार) आया।

भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से सिर्फ़ 10 किलोमीटर नीचे

जेएमए के अनुसार, भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे स्थित था, जिससे झटके और भी तेज़ और तीव्र हो गए। इवाते के कई इलाकों में तीव्रता स्तर 4 के झटके महसूस किए गए, जो इतने तेज़ थे कि घरों और इमारतों के अंदर हलचल महसूस हुई।

सुनामी की चेतावनी से डर

भूकंप के तुरंत बाद, अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसमें एक मीटर (तीन फीट) ऊँची लहरें उठने की भविष्यवाणी की गई। इस चेतावनी से तटीय इलाकों में रहने वाले निवासियों में दहशत फैल गई और कई लोग सुरक्षित, ऊँचे स्थानों की ओर भागे। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं क्योंकि नुकसान की रिपोर्टें अभी भी आ रही हैं।

जापान: दुनिया के सबसे भूकंप-प्रवण देशों में से एक

जापान प्रशांत महासागर के अग्नि वलय पर स्थित है, जहाँ कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे भूकंप-प्रवण देशों में से एक बन गया है। यह देश हर साल सैकड़ों भूकंपों का गवाह बनता है, और अतीत में आई विनाशकारी सुनामियों ने जान-माल और बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचाया है।

ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, जापान ने दुनिया की सबसे उन्नत प्रारंभिक भूकंप और सुनामी चेतावनी प्रणालियों में से एक का निर्माण किया है, जो गहरे समुद्र में सेंसरों के एक विशाल नेटवर्क द्वारा समर्थित है जो वास्तविक समय में भूकंपीय और समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखते हैं।

नुकसान का आकलन अभी बाकी

अभी तक, आधिकारिक तौर पर किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने तटीय क्षेत्रों के लोगों से सुनामी का खतरा टलने तक सतर्क रहने और निकासी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।

