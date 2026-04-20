Japan Earthquake: जापान में तबाही का खतरा! 7.3 तीव्रता का भूकंप, सुनामी अलर्ट जारी

Japan Earthquake: सोमवार को जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर 7.3 मैग्नीट्यूड का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे बड़े पैमाने पर चिंता फैल गई और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, यह झटका उत्तरी इवाते प्रांत के पास प्रशांत महासागर में आया।

भूकंप स्थानीय समय के अनुसार लगभग 4:53 PM बजे आया और सिर्फ़ 10 किलोमीटर की कम गहराई पर आया, जिससे इसका असर और भी तेज़ हो गया और इसे दूर तक महसूस किया गया।

टोक्यो तक झटके महसूस किए गए

ये शक्तिशाली झटके इतने तेज़ थे कि टोक्यो सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर की इमारतें हिल गईं, जहाँ निवासियों ने ऊँची इमारतों के हिलने और अचानक घबराहट होने की सूचना दी।

हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर नहीं है, फिर भी अधिकारी स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं।

भूकंप की गतिविधि के जवाब में, टोक्यो और आओमोरी के बीच हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन लाइन पर ऑपरेशन एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

सुनामी की चेतावनी जारी

भूकंप के बाद, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट जारी किया, जिसमें होक्काइडो के इलाकों सहित उत्तर-पूर्वी तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में 3 मीटर (10 फीट) तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई।

तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत ऊंची जगहों पर जाने या सुरक्षित इमारतों में जाने की अपील की गई है। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि सुनामी की लहरें तेज़ी से आ सकती हैं और बार-बार आ सकती हैं।

अधिकारियों ने ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की

NHK द्वारा रॉयटर्स के ज़रिए बताई गई रिपोर्ट्स समेत, रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुनामी की लहरें पहले ही कुछ तटीय इलाकों तक पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कई लहरें आने की संभावना है, और जब तक अलर्ट आधिकारिक तौर पर हटा नहीं लिया जाता, लोगों को कमज़ोर इलाकों में वापस नहीं जाना चाहिए।

जापान, जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारी के लिए जाना जाता है, एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। हालांकि तुरंत नुकसान कम लगता है, लेकिन सुनामी के मौजूदा खतरे के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। अधिकारी नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील कर रहे हैं क्योंकि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।