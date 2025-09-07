Japan Breaking: प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने चुनावी झटकों के बाद दिया इस्तीफ़ा

Shigeru Ishiba Resigns As Japan PM, (आज समाज), टोक्यो: जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। दो राष्ट्रीय चुनावों में हार के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया है, जिसकी वजह से उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व वाले गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में बहुमत गंवाना पड़ा। इशिबा के फैसले से एलडीपी के भीतर कई हार और प्रतिरोध से प्रभावित कार्यकाल का समय से पहले अंत हो गया।

पार्टी के भीतर बढ़ते आंतरिक दबाव से जुड़ा है इस्तीफा

हालांकि माना जा रहा है कि इशिबा का इस्तीफा पार्टी के भीतर बढ़ते आंतरिक दबाव से जुड़ा है। एलडीपी सोमवार को इस बात पर मतदान कराने वाली थी कि नेतृत्व चुनाव दो साल आगे बढ़ाया जाए या नहीं। स्थानीय मीडिया सर्वेक्षणों में जल्द चुनाव के लिए समर्थन बढ़ने के कारण, यह प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव में तब्दील होने की संभावना बढ़ती जा रही थी। इशिबा ने कहा कि अब मतदान रद्द कर दिया जाएगा।

आधिकारिक तौर शुरू हुई उत्तराधिकारी की दौड़

शिगेरु इशिबा के जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी की दौड़ आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है और कुछ संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं। नेतृत्व की दौड़ में शामिल होने के लिए, एलडीपी उम्मीदवारों को कम से कम 20 साथी सांसदों का समर्थन जुटाना होगा। पार्टी का वोट जीतने वाले को जापान का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए संसदीय समर्थन हासिल करना होगा।

बहुमत में नहीं अब एलडीपी, फिर भी सबसे बड़ा गुट

हालांकि एलडीपी अब किसी भी सदन में बहुमत में नहीं है, फिर भी यह निचले सदन में सबसे बड़ा गुट बना हुआ है, जिससे इसके नए नेता को सबसे आगे माना जा रहा है। सत्तारूढ़ दल के संभावित उम्मीदवारों में पूर्व आंतरिक मामलों की मंत्री साने ताकाइची भी शामिल हैं, जो पिछले साल एलडीपी नेतृत्व की दौड़ में इशिबा के बाद दूसरे स्थान पर रही थीं। वह प्रोत्साहन उपायों के पक्ष में हैं और संभवतः चाहेंगी कि बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी के मामले में अधिक सतर्क रुख अपनाए।

कोइज़ुमी भी उतर सकते हैं चुनावी मैदान में

पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी (Agriculture Minister Shinjiro Koizumi) भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और एलडीपी को एक नया रूप दे सकते हैं जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, कोइज़ुमी ने शनिवार को इशिबा से मुलाकात की और उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया। अन्य संभावित उम्मीदवारों में, पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री ताकायुकी कोबायाशी पार्टी के दक्षिणपंथी हैं और सांसदों के इस वर्ग से समर्थन प्राप्त करने में ताकाइची के संभावित प्रतिद्वंद्वी होंगे।

