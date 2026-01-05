January 2026 OTT Releases: OTT पर नए साल की शानदार शुरुआत! 2026 के फर्स्ट वीक में रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज

January 2026 OTT Releases: एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत ज़बरदस्त हुई है। जहाँ इस जनवरी में कई बड़ी फ़िल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली हैं, वहीं OTT प्लेटफ़ॉर्म भी रोमांचक कंटेंट से भरे हुए हैं। 5 जनवरी से 11 जनवरी तक, Netflix, Prime Video, Sony LIV, Zee5 और JioHotstar जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर कई फ़िल्में, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री और रियलिटी शो स्ट्रीम होने वाले हैं।

तो, अगर आप जनवरी के पहले हफ़्ते के लिए अपनी बिंज-वॉच लिस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए

दे दे प्यार दे 2

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक एंटरटेनर दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद आखिरकार OTT पर आ रही है।

स्ट्रीमिंग की तारीख: 9 जनवरी

प्लेटफ़ॉर्म: Netflix

अखंडा

साउथ सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण की ब्लॉकबस्टर एक्शन ड्रामा अखंडा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर राज किया था, अब OTT दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है।

स्ट्रीमिंग की तारीख: 9 जनवरी

प्लेटफ़ॉर्म: Netflix

फ़्रीडम एट मिडनाइट – सीज़न 2

अपने पहले सीज़न की ज़बरदस्त सफलता के बाद, पॉलिटिकल-हिस्टोरिकल वेब सीरीज़ फ़्रीडम एट मिडनाइट – सीज़न 2 स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

स्ट्रीमिंग की तारीख: 9 जनवरी

प्लेटफ़ॉर्म: Sony LIV

हनीमून से हत्या

दिलचस्प क्राइम डॉक्यूमेंट्री हनीमून से हत्या सौरभ के चौंकाने वाले मेरठ मर्डर केस पर आधारित है।

स्ट्रीमिंग की तारीख: 9 जनवरी

प्लेटफ़ॉर्म: ZEE5

मास्क

एक्शन और सस्पेंस से भरपूर साउथ इंडियन फ़िल्म मास्क अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है।

स्ट्रीमिंग की तारीख: 9 जनवरी

प्लेटफ़ॉर्म: Zee5

बाल्टी

सितंबर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद, साउथ फ़िल्म बाल्टी अब OTT स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है।

स्ट्रीमिंग की तारीख: 9 जनवरी

प्लेटफ़ॉर्म: Amazon Prime Video

शार्क टैंक इंडिया – सीज़न 5

भारत का पसंदीदा बिज़नेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया चार सफल सीज़न के बाद अपने पाँचवें सीज़न के साथ वापस आ रहा है। स्ट्रीमिंग शुरू: 5 जनवरी

प्लेटफॉर्म: Sony LIV

मास्टरशेफ इंडिया (हिंदी) – सीज़न 9

पॉपुलर कुकिंग रियलिटी शो मास्टरशेफ इंडिया हिंदी – सीज़न 9 नए चैलेंज और फ्लेवर के साथ वापस आ गया है।

स्ट्रीमिंग शुरू: 5 जनवरी

प्लेटफॉर्म: JioHotstar