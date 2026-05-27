Jannat Zubair Relationship: Elvish Yadav पर आया TV की ‘फुलवा’ का दिल? जन्नत ज़ुबैर ने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

By
Mohit Saini
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Jannat Zubair Relationship: Elvish Yadav पर आया TV की ‘फुलवा’ का दिल? जन्नत ज़ुबैर ने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
Jannat Zubair Relationship: Elvish Yadav पर आया TV की ‘फुलवा’ का दिल? जन्नत ज़ुबैर ने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

Jannat Zubair Relationship: सिर्फ़ 24 साल की उम्र में, टेलीविज़न स्टार जन्नत ज़ुबैर ने पहले ही एक शानदार करियर बना लिया है और टीवी और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी हैं। लग्ज़री कारों से लेकर शानदार लाइफस्टाइल तक, एक्ट्रेस ने कम उम्र में ही ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। इन दिनों, जन्नत लाफ्टर शेफ़्स 3 में अपनी अपीयरेंस से फैंस को एंटरटेन कर रही हैं, जहाँ उनका चार्म और स्क्रीन प्रेज़ेंस दिल जीतता रहता है।

Jannat Zubair Relationship: Elvish Yadav पर आया TV की ‘फुलवा’ का दिल? जन्नत ज़ुबैर ने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ के अलावा, जन्नत अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ़ और कथित रिलेशनशिप्स की वजह से सुर्खियाँ बटोरती हैं। एक समय पर, फैंस का मानना ​​था कि उनका इन्फ्लुएंसर फैज़ल शेख के साथ एक खास बॉन्ड है। हालाँकि दोनों में से किसी ने भी कभी रिलेशनशिप में होने की बात कन्फर्म नहीं की, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और नज़दीकियों ने लगातार ऑनलाइन डेटिंग की अफवाहों को हवा दी।

अब, जन्नत का नाम पॉपुलर यूट्यूबर और रियलिटी स्टार एल्विश यादव के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को अक्सर इवेंट्स और शोज़ में एक साथ देखा जाता है, और उनकी बढ़ती दोस्ती सोशल मीडिया पर फैंस के बीच एक हॉट टॉपिक बन गई है।

जन्नत ने रिलेशनशिप की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

नयनदीप रक्षित के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, जन्नत ज़ुबैर ने आखिरकार एल्विश यादव के साथ अपने बॉन्ड को लेकर लगातार चल रही अटकलों पर बात की। बातचीत के दौरान, उनसे फैन के बनाए हैशटैग और उनकी केमिस्ट्री के बारे में चर्चा के बारे में पूछा गया, जिसमें कई लोगों का मानना ​​था कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं।

अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए, जन्नत ने प्यार से एल्विश को “बहुत प्यारा इंसान” बताया। उन्होंने कहा कि वह सच में फैंस के प्यार और सपोर्ट की तारीफ करती हैं जो उन्हें एक जोड़ी के तौर पर मिलता है और लोगों को उनकी केमिस्ट्री पसंद करते देखना दिल को छू लेने वाला लगता है।

‘एल्विश के बारे में लोगों की सोच असलियत से बिल्कुल अलग है’

jannat zubair

जन्नत ने आगे बताया कि एल्विश से पर्सनली मिलने से पहले, उन्होंने भी सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन के आधार पर उनके बारे में एक खास सोच बना ली थी। हालांकि, उन्हें करीब से जानने के बाद, उनकी राय पूरी तरह बदल गई।

एक्ट्रेस के मुताबिक, एल्विश बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लोग अक्सर ऑनलाइन उनके बारे में इमेज बनाते हैं। उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ की और साफ़ किया कि वह हमेशा उनके प्रति दयालु और सपोर्टिव रहे हैं।

‘हम सिर्फ़ अच्छे दोस्त हैं’

डेटिंग की सभी अफ़वाहों पर विराम लगाते हुए, जन्नत ने साफ़ तौर पर कहा कि वह और एल्विश यादव एक मज़बूत दोस्ती शेयर करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ फ़ैन्स उनके बॉन्ड और केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, वहीं एक्ट्रेस ने साफ़ किया कि वे बस बहुत अच्छे दोस्त हैं।

उनके इस स्पष्टीकरण के बाद भी, सोशल मीडिया पर दोनों के बारे में चर्चाएँ जारी हैं, जिससे यह साबित होता है कि जन्नत ज़ुबैर और एल्विश यादव अभी भी इंटरनेट की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक हैं।

 