Janmashtami Parv 2025 : बच्चों को स्टेशनरी का सामान दे मनाया जन्माष्टमी पर्व

Janmashtani Parv 2025(आज समाज ) बल्लभगढ़। ब्राह्मण सभा फरीदाबाद एवं साईं राम आशा ट्रस्ट ने जरूरतमंदों बच्चों की मदद कर संयुक्त रूप से 15 अगस्त, घर-घर झंडा हर घर झंडा एवं जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर लगभग 55 बच्चों की स्टेशनरी का सामान, ड्रेस व स्कूल बैग देकर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर बृजमोहन वशिष्ठ मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहें।

छोटी सी मदद किसी के लिए आशा और उम्मीद की किरण

जानकारी देते हुए साई राम आशा ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट बृजमोहन वशिष्ठ ने कहा कि कोई भी उत्सव हो उस पर सामर्थ्यानुसार जरूरतमंदों की मदद कर मनाना चाहिए। आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद किसी के लिए आशा और उम्मीद की किरण हो सकती हैं।

इस अवसर पर सुरेंद्र पाराशर, रघुनाथ दत्त शर्मा, ज्ञान देव वत्स, महेश शर्मा, तुलसीराम, हेमराज, नवल किशोर शर्मा, कविराज, इंद्र प्रसाद, विनोद शर्मा, एडवोकेट राखी चौहान, राजकुमारी, कमलेश, सुमन, उषा, पुष्पा, जगदीश, गिरीश कुमार, मनवीर, लोकेश, कशिश के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहें।

यह भी पढ़े : Jind News : अमेरिका से 12 दिन बाद गांव पहुंचा मृतक का शव