Janki Bodiwala: चांद सी ड्रेस में सजीं जानकी बोडीवाला

फैंस हार बैठे अपना दिल

Janki Bodiwala, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसिस हैं, जिन्होंने बीते सालों में लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। इन एक्ट्रेसिस ने कई फिल्मों में अपनी प्रतिभा से ये साबित कर दिया कि वो किसी से भी कम नहीं हैं। इन्हीं में से एक हैं जानकी बोडिवाला। जानकी वैसे गुजराती सिनेमा में काफी लंबे वक्त से काम कर ही रही थीं और वहां की टॉप एक्ट्रेसिस में शुमार थीं, लेकिन अजय देवगन की शैतान ने उन्हें बॉलीवुड में भी एक बड़ा नाम बना दिया। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ खास तस्वीरें फैंस के लिए शेयर कीं। इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने ग्लैमर से फैंस का दिल धड़काती नजर आ रही हैं। सिल्वर कॉर्सेट-स्टाइल मैक्सी ड्रेस में जानकी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहीं।

ड्रेस पर बारीक सफेद फूलों वाली सीक्विन और एप्लिक कढ़ाई की गई है। इसमें बेहद नजाकत के साथ नूडल स्ट्रैप्स को अलाइन किया गया है, जो इसे और भी डेलिकेट लुक देती हैं। साटिन क्लोथिंग के साथ ड्रैप्ड स्टाइल इस ड्रेस को और भी आईकॉनिक बनाता है। इस शिमरिंग ड्रेस के साथ जानकी ने लाइट वेवी हेयर और न्यूड ग्लॉस मेकअप रखा है।

जानकी ने वैसे तो नो ज्वैलरी लुक लिया है, लेकिन गले में उन्होंने एक खूबसूरत और डेलिकेट नेकपीस पहना है, जो उनके लुक को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना रहा है।