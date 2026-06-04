Janhvi Kapoor Visits Tirumala Temple: साउथ इंडियन लुक में कहर ढा गईं जाह्नवी कपूर, मंदिर से सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

Janhvi Kapoor visits Tirumala Temple: पैन-इंडिया स्टार जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी मच-अवेटेड फिल्म पेड्डी को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के थिएटर में रिलीज़ होने से पहले, एक्ट्रेस ने आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। उनके मंदिर जाने की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसमें फैंस उनके खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक की तारीफ कर रहे हैं।

जहां जान्हवी के शानदार एथनिक लुक ने तुरंत ध्यान खींचा, वहीं उनकी खूबसूरत गोल्ड कमर बेल्ट उनके पूरे आउटफिट की हाईलाइट बन गई।

जान्हवी कपूर के ट्रेडिशनल अवतार ने दिल जीत लिया

जान्हवी कपूर को अक्सर खास मौकों पर साउथ इंडियन मंदिरों में जाते देखा गया है, और पेड्डी की रिलीज़ भी कोई अलग नहीं थी। एक्ट्रेस सुबह-सुबह इस पवित्र मंदिर पहुंचीं और फिल्म की रिलीज़ से पहले पूजा-अर्चना करती हुईं देखी गईं।

खूबसूरत ट्रेडिशनल साउथ इंडियन आउटफिट में, जान्हवी एलिगेंट और ब्राइट लग रही थीं, और उनके टाइमलेस स्टाइल सेंस ने फैंस को इम्प्रेस कर दिया।

उनके लुक को इतना खास क्या बनाता है?

मंदिर जाने के लिए, जान्हवी ने एक शानदार लैवेंडर-पर्पल सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर हल्के मल्टीकलर फ्लोरल मोटिफ्स बने थे।

इस आउटफिट में ट्रेडिशनल साउथ इंडियन कारीगरी और कंटेंपररी एलिगेंस का परफेक्ट मिक्स था, जिससे एक सोफिस्टिकेटेड और ग्रेसफुल लुक मिल रहा था। साड़ी को मैचिंग ब्लाउज़ के साथ पेयर किया गया था जो ओवरऑल एस्थेटिक को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहा था।

गोल्ड वेस्ट बेल्ट सेंटर ऑफ़ अटेंशन बनी

जान्हवी के लुक का सबसे खास एलिमेंट उनका एंटीक गोल्ड वेस्ट बेल्ट था, जिसे साउथ इंडिया में वड्डानम के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेडिशनल एक्सेसरी ने उनके अटायर में एक रॉयल टच दिया और साड़ी की एलिगेंस को और बढ़ा दिया।

बारीकी से डिज़ाइन किया गया वेस्ट बेल्ट जल्द ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया, और कई लोगों ने स्टाइल के साथ कल्चरल ट्रेडिशन को अपनाने के लिए एक्ट्रेस की तारीफ़ की।

पारंपरिक जूलरी ने शाही चार्म बढ़ाया

जान्हवी ने अपने एथनिक लुक को एक स्टेटमेंट ग्रीन-स्टोन चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, गोल्ड बैंगल्स और एलिगेंट रिंग्स के साथ पूरा किया। उनकी ध्यान से चुनी गई एक्सेसरीज़ ने उनके आउटफिट की रिचनेस को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट किया और पारंपरिक अपील को और बढ़ा दिया।

मिनिमल मेकअप, मैक्सिमम एलिगेंस

अपने ब्यूटी लुक को सटल रखते हुए, जान्हवी ने सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप चुना। लाइट पिंक ब्लश, सिंपल आई मेकअप, म्यूटेड पिंक लिप शेड और माथे पर एक छोटी मैरून बिंदी ने उनके ग्रेसफुल लुक को और बढ़ा दिया।

उनके मेकअप की सिंप्लिसिटी ने उनके पारंपरिक कपड़ों और जूलरी को फोकल पॉइंट बनाए रखा, जिससे एक ऐसा लुक बना जिसे फैंस ने एफर्टलेसली एलिगेंट बताया।

एक पर्सनल ट्रेडिशन को जारी रखना

जान्हवी कपूर ने अक्सर अपने स्पिरिचुअल विश्वासों और बड़े पर्सनल और प्रोफेशनल माइलस्टोन से पहले मंदिरों में जाने के अपने शौक के बारे में बात की है। उस ट्रेडिशन को निभाते हुए, उन्होंने पेड्डी की रिलीज़ से पहले तिरुमाला मंदिर में आशीर्वाद लिया, उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल होगी।

‘पेड्डी’ के बारे में

राम चरण के साथ जान्हवी कपूर स्टारर, पेड्डी 4 जून, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई। यह फ़िल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज़ हुई है, जिससे यह साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली पैन-इंडिया रिलीज़ में से एक बन गई है।