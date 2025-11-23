Janhvi Kapoor Viral Photos: प्रिंटेड सीक्विन गाउन में जाह्नवी का बोल्ड अवतार! हॉटनेस ऐसी कि देखते ही थम जाएंगी सांसें

Janhvi Kapoor Viral Photos: बॉलीवुड डीवा जान्हवी कपूर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक्ट्रेस ने एक शानदार स्किन-टोन्ड प्रिंटेड सीक्विन गाउन पहना और इतने बोल्ड,

सिज़लिंग पोज़ दिए कि फैंस मुश्किल से अपनी सांस रोक पाए। ₹3 लाख से ज़्यादा कीमत वाले इस आउटफिट में जान्हवी का ग्लैमरस लुक पूरे पावर मोड में दिखा, जिसने इंटरनेट को पूरी तरह से दीवाना बना दिया।

जान्हवी के लुक ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया

वायरल फोटोज़ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मेगन कॉन्सेसियो ने शेयर की थीं, और उनमें जान्हवी एक डीप-नेक, प्रिंटेड सीक्विन्ड मैक्सी गाउन में हैं जो तुरंत फैंस की पसंदीदा बन गई है। उनकी सेंसुअस लेकिन एलिगेंट स्टाइलिंग ने फैंस को पूरी तरह से दीवाना बना दिया है।

₹3 लाख का गाउन जिसने उनके ग्लैमर को और बढ़ा दिया

कहा जा रहा है कि इस गाउन की कीमत ₹3.09 लाख है, इसके साथ मैचिंग स्कार्फ़ था जिसने रॉयल चार्म दिया और पूरे लुक को आसान एलिगेंस के साथ और भी बेहतर बना दिया। इस आउटफिट में लग्ज़री और बोल्डनेस का एकदम सही बैलेंस था — यह कॉम्बो जान्हवी ने बहुत आसानी से कैरी किया।

मिनिमल मेकअप, मैक्सिमम इम्पैक्ट

जान्हवी ने अपने लुक को गोल्ड-टोन्ड स्टेटमेंट इयररिंग्स, एक शानदार रिंग और एक लग्ज़री हैंडबैग के साथ पूरा किया। मिनिमल मेकअप — न्यूड ग्लॉसी लिप्स, सॉफ्ट बेस और परफेक्ट ब्लो-ड्राइड हेयर — के बावजूद उनकी बोल्डनेस पूरी तरह से दिखी। फैंस को यह बहुत पसंद आया कि वह एक ही समय में क्लासी और हॉट दोनों कैसे दिखीं।

सोशल मीडिया तारीफों से भर गया

जैसे ही तस्वीरें लाइव हुईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी। कुछ ने उनकी स्टाइलिंग की तारीफ़ की, कुछ उनके बोल्ड अवतार पर फिदा हो गए, और कई लोगों ने कहा कि जान्हवी हर बार फैशन का लेवल बढ़ा देती हैं। कुछ ने तो इसे उनका अब तक का सबसे आइकॉनिक फोटोशूट लुक भी कहा।

वर्क फ्रंट पर बिज़ी

प्रोफेशनल फ्रंट पर, जान्हवी आखिरी बार वरुण धवन के साथ “सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी” में नज़र आई थीं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जान्हवी की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा।

फैंस का दिल खुश हो रहा है

जान्हवी के लेटेस्ट फोटोशूट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सिनेमा के साथ एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रही हैं, बल्कि फैशन सीन में भी छाई हुई हैं। उनका प्रिंटेड सीक्विन गाउन लुक बहुत वायरल हो गया है, और फैंस इसे उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना यह डिज़र्व करता है।