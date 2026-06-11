Janhvi Kapoor Liplock with Ram Charan: ‘ये क्या दिखा दिया?’ Ram Charan संग Janhvi Kapoor के लिपलॉक ने छेड़ी नई बहस

Janhvi Kapoor Liplock with Ram Charan: पेड्डी में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर का लिपलॉक: राम चरण और जान्हवी कपूर की चर्चित फ़िल्म पेड्डी रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद विवादों में आ गई है। दोनों एक्टर्स के रोमांटिक सीन और लिप-लॉक सीन पर दर्शकों का कड़ा रिएक्शन आया है, कई दर्शकों ने इन्हें “गैर-ज़रूरी” और “बेस्वाद” कहा है।
फ़िल्म के क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गए हैं, जहाँ नेटिज़न्स के एक ग्रुप ने मेकर्स की उन सीन को शामिल करने के लिए आलोचना की है जिन्हें वे गलत और खराब तरीके से किया हुआ मानते हैं। बढ़ते विरोध के बाद, डायरेक्टर बुची बाबू सना ने कथित तौर पर फ़िल्म के थिएटर प्रिंट से विवादित हिस्से हटाने का फ़ैसला किया है।
डायरेक्टर बुची बाबू सना ने दर्शकों से माफ़ी मांगी
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पेड्डी में जान्हवी कपूर के बोल्ड सीन को लेकर आलोचना का सामना करने के बाद, डायरेक्टर बुची बाबू सना ने सबके सामने दर्शकों से माफ़ी मांगी। सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद पर बात करते हुए, उन्होंने माना कि फिल्म के कुछ शॉट्स को गुमराह करने वाला और महिलाओं की इज्ज़त के प्रति असंवेदनशील माना जा सकता है।
फिल्ममेकर ने दर्शकों की चिंताओं को माना और कन्फर्म किया कि आपत्तिजनक सीन को फिल्म से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। हंगामे के बावजूद, पेड्डी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस सीजन की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस में से एक बनकर उभरी है।
जान्हवी कपूर के बोल्ड सीन पर मिले-जुले रिएक्शन
जान्हवी कपूर का ग्लैमरस लुक और इंटिमेट सीन ऑनलाइन बातचीत का एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। कई दर्शकों ने कहा कि एक्ट्रेस को सिर्फ कहानी में ग्लैमर जोड़ने के लिए बेवजह ऑब्जेक्टिफाई किया गया।
इसके अलावा, जान्हवी कपूर की ऑन-स्क्रीन जोड़ी राम चरण के साथ, जो उनसे 12 साल बड़े हैं, ने भी दर्शकों की राय बांटी है। जहां कुछ ने क्रिएटिव चॉइस का बचाव किया, वहीं दूसरों को लगा कि केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद नहीं आई। आलोचना का जवाब देते हुए, डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने कभी इतने कड़े रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी और न ही उन्हें उम्मीद थी कि दर्शक सीन को इस तरह से देखेंगे।
लीक हुई चैट ने विवाद में एक और मोड़ ला दिया
चल रही बहस के बीच, जान्हवी कपूर से जुड़ी कथित लीक हुई चैट ने सोशल मीडिया पर अटकलों को और हवा दे दी है। ऑनलाइन चल रहे बिना वेरिफिकेशन वाले दावों के मुताबिक, एक्ट्रेस कथित तौर पर कुछ सीन को लेकर असहज थीं और उन्होंने मेकर्स को पहले ही अपनी आपत्तियां बता दी थीं।
हालांकि, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं, कुछ ने इन्हें एक संभावित PR स्ट्रैटेजी बताकर खारिज कर दिया है। आलोचकों का तर्क है कि एक प्रभावशाली फिल्म परिवार की एक्ट्रेस के पास उन सीन को रिजेक्ट करने का अधिकार होता, जिन्हें करने में वह सहज नहीं थीं।