Janhvi Kapoor Homebound: जाह्नवी कपूर ने 1.28 लाख की ड्रेस में ढहाया कहर, होमबाउंड इवेंट में बटोरीं सारी महफिल 

Janhvi Kapoor Homebound, (आज समाज), नई दिल्ली: जान्हवी कपूर ने होमबाउंड के प्रमोशनल इवेंट में ₹1.28 लाख की ड्रेस पहनकर एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अपनी हालिया रिलीज़ के लिए सुर्खियों में छाईं अभिनेत्री ने अपने साधारण लेकिन आकर्षक आउटफिट से प्रशंसकों और फैशन प्रेमियों को हैरान कर दिया।

जान्हवी ने स्टाइल में होमबाउंड का प्रमोशन किया

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जान्हवी कपूर न केवल अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि अपने बेजोड़ फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। चाहे पारंपरिक परिधान हों या वेस्टर्न, वह हर लुक को सहजता से कैरी करना जानती हैं। हाल ही में, धर्मा प्रोडक्शंस के तहत अपनी नई फिल्म होमबाउंड का प्रमोशन करते हुए,

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

जान्हवी ने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया – न केवल उनकी खूबसूरती के लिए, बल्कि उनके आउटफिट की ज़बरदस्त कीमत के लिए भी। कल रिलीज़ हुई इस फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। जान्हवी के साथ विशाल जेठवा और ईशान खट्टर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

एलिगेंट लेकिन महंगा लुक

इस इवेंट के लिए, जान्हवी ने आइवरी बॉडीकॉन ड्रेस चुनी जो सादगी और ग्लैमर का एकदम सही मिश्रण थी। इस ड्रेस में डीप नेकलाइन, डबल-स्ट्रैप डिटेलिंग और नाज़ुक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी जो इसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उन्होंने स्लीक स्ट्रेट हेयर, हल्का मेकअप और छोटे इयररिंग्स के साथ अपनी स्टाइलिंग को मिनिमल रखा,

जिससे ड्रेस का लुक ही सब कुछ कह रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात? इसकी कीमत। एनडीटीवी के मुताबिक, अभिनेत्री का यह आउटफिट एलेक्सिस के कलेक्शन से है और इसकी कीमत ₹1,28,144.65 है।

जान्हवी कपूर के लिए आगे क्या?

होमबाउंड के बाद, जान्हवी कपूर 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नज़र आएंगी। उनके पास राम चरण और जूनियर एनटीआर के साथ भी कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें देवरा पार्ट 2 भी शामिल है। अपनी लगातार दमदार परफॉर्मेंस और शानदार फैशन स्टेटमेंट के साथ, जान्हवी कपूर वाकई में कमाल की हैं।