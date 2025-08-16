Janmashtami Parv : श्रद्धालुओं ने कान्हा को झूले झुला मांगी मन्नतें

जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया, मंदिरों में रही भीड़, श्रद्धालुओं ने व्रत रख मांगी मनोकामनाएं

Janmashtami Parv (आज समाज) जींद। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जिलेभर में शनिवार को धूमधाम व श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंच कान्हा जी को झूला झुलाया और वहीं देर शाम को मंदिरों में झांकियां देखने के लिए श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी। पूरा दिन श्रद्धालु मंदिरों में कान्हा जी को झूला झुलाने आते रहे। मंदिरों में झांकियां सजाई गई थी ओर विशेष सजावट की गई थी।

श्रद्धालुओं ने रखा व्रत

श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म लेने तक व्रत रखा और फिर विधि-विधान से व्रत खोला। जन्माष्टमी के पर्व पर रानी तालाब स्थित भूतेश्वर मंदिर, सोमनाथ मनसा देवी, जयंती देवी, शिव मंदिर, माता वैष्णवी धाम, रघुनाथ मंदिर, रामा-कृष्ण मंदिर, सोहम आश्रम आदि मंदिरों के अलावा शहर के सभी मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे।

सुबह से ही भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमडऩी शुरू हो गई। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को झूले पर बैठाया गया। श्रद्धालुओं में भगवान कृष्ण को झूला देने की होड़ लगी हुई थी। जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए प्रशासन ने असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को मंदिर में तैनात किया गया। इसके अलावा पुलिस पीसीआर प्रत्येक मंदिर में गश्त करती नजर आई।

श्रद्धालुओं की भीड़ को नहीं होने दिया गया एकत्रित : शास्त्री

जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण का जन्मदिन पूरे देशभर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। शनिवार को श्रद्धालु बड़े चाव से कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए पहुंचे।

मंदिर में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ न लगे, इसके लिए वालेंटियरों की डयूटियां लगाई गई थी। कान्हा जी को झूला झुलाने के बाद श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे।

