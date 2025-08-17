Jan Dhan Holders Update (आज समाज) : देश में 55 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते हैं, जो आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का सबसे आसान ज़रिया बन गए हैं। इन खातों की मदद से करोड़ों लोग बचत करने लगे हैं। लेकिन खाते को चालू रखने और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं, जिनमें से एक है री-केवाईसी।

अगर आप समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपके खाते से जुड़ी सुविधाएँ प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि आपको कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी न हो और आपका खाता हमेशा चालू रहे।

केवाईसी के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जनधन योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर एक महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक सभी जनधन खाताधारकों की केवाईसी के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अगर आप किसी खाते में पता बदलना चाहते हैं या कोई अन्य जानकारी अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आप इन कैंपों में ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करके आसानी से यह काम करवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की एक बड़ी खासियत यह है कि इनमें आपको कोई मासिक औसत बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती; ये सभी खाते ज़ीरो बैलेंस वाले होते हैं। इसके बावजूद, खाते को चालू रखने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए री-केवाईसी ज़रूरी है।

कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत

री-केवाईसी करवाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी। इनमें सबसे ज़रूरी है आधार कार्ड। इसके बाद, आपके पास अपनी पहचान और पते के प्रमाण के लिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ होने चाहिए।

दस्तावेज़:

आधार कार्ड (अनिवार्य)

वोटर कार्ड

राशन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पासपोर्ट

अगर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या आपकी किसी जानकारी में कोई बदलाव हुआ है, तो भी कैंप में आपकी जानकारी अपडेट की जा सकती है। ध्यान रहे कि 30 सितंबर 2025 तक RBI द्वारा विभिन्न पंचायतों में ये शिविर लगाए जाएँगे, खासकर आपके क्षेत्र, भारत में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

इसलिए जल्द से जल्द इन शिविरों का लाभ उठाएँ और अपने जनधन खाते का पुनः KYC करवा लें ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और आपकी बैंकिंग सेवाएँ निर्बाध रूप से जारी रहें।

