Jammu–Srinagar Train : जम्मू स्टेशन से श्रीनगर तक सीधे होगी रेल कनेक्टिविटी

Jammu–Srinagar Train(आज समाज) :  इंडियन रेलवे के अनुसार, जम्मू डिवीजन में चल रहे सभी ऑपरेशनल और रीडेवलपमेंट का काम 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। एक बार जब यह काम अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच जाएगा, तो जम्मू स्टेशन से श्रीनगर तक सीधे ट्रेनें चलाने का फैसला लिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि शुरू में अचानक आई बाढ़ के कारण प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी हो गई थी। हालांकि, अब रेलवे पूरी ताकत से काम कर रहा है और तय समय में सभी टारगेट पूरे करने की कोशिश कर रहा है।

सिविल स्ट्रक्चर और ट्रैक

एक अधिकारी ने कहा, “जम्मू स्टेशन पर दो तरह के काम चल रहे हैं: सिविल स्ट्रक्चर और ट्रैक का काम। ट्रैक का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि नए प्लेटफॉर्म, मॉडर्न सुविधाएं, वेटिंग एरिया और स्टेशन बिल्डिंग आखिरी स्टेज में हैं। उम्मीद है कि सारा काम नवंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। जम्मू-श्रीनगर कनेक्शन जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसके लिए काम की प्रोग्रेस पर लगातार नज़र रखी जा रही है।”

 रेल लिंक (USBRL) प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग चमत्कार

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे का एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। यह पूरा प्रोजेक्ट ऊंचे हिमालयी पहाड़ों से होकर गुजरता है। इस रूट में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चिनाब पुल, और भारत का पहला केबल-स्टेड रेलवे पुल, अंजी खड्ड पुल शामिल है।

इन दो इंजीनियरिंग चमत्कारों ने दुनिया के रेल मैप पर भारत को एक नई पहचान दी है। यह रेल लाइन अब पूरी तरह से चालू है, जो मौसम की परवाह किए बिना साल भर कनेक्टिविटी देती है और इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

