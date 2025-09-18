Jammu News: खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर स्थगित

Mata Vaishno Devi Yatra Update, (आज समाज), जम्मू: श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार को 22 दिन के बाद बहाल होने के बाद खराब मौसम के चलते एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के कटरा जिले में स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में अर्द्धकुवारी के पास 26 अगस्त को बादल फटने के कारण भारी भूस्खलन हुआ जिसके बाद प्रशासन ने यात्रा को स्थगित कर दिया था। भूस्खलन की चपेट में आने से कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे।

बुधवार को फिर तेज बारिश के कारण रास्ते में बढ़ी फिसलन

मौसम साफ होने व 26 अगस्त को भूस्खलन के कारण टूटे रास्तों को मरम्मत करने के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के निर्देश पर बुधवार को यात्रा फिर शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद कल फिर भवन क्षेत्र में तेज बारिश हुई और इसके कारण रास्ते में फिसलन बढ़ गई, जिसे देखते हुए बोर्ड ने फिर यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया।

यात्रा का बंद रहना व्यापारियों के लिए बना चिंता का विषय

एसएमवीडीएसबी ने 16 सितंबर को यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए चेतावनी दी थी कि यात्रा की शुरुआत मौसम की अनुकूल स्थिति पर निर्भर करेगी। बुधवार सुबह लगभग 6 बजे, दर्शनो देवी-बांगंगा से यात्रा शुरू करने वाले तीर्थयात्रियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वे देवी की स्तुति के नारे लगा रहे थे। दुकानदार, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों में भी उतना ही उत्साह था, क्योंकि यात्रा सही समय पर फिर से शुरू हुई। यात्रा पहले 14 सितंबर को शुरू होने वाली थी। हालांकि, भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण SMVDSB ने अगले आदेश तक यात्रा फिर से शुरू करने के अपने फैसले को स्थगित कर दिया।

22 सितंबर से शुरू होने वाला है नवरात्रि का त्योहार

वैष्णो देवी यात्रा का लगातार बंद रहना व्यापारी समुदाय में चिंता का कारण बना था। 22 सितंबर से नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला है। हर साल नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पवित्र मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार इस बार भी नवरात्रि में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। गले हफ्ते सोमवार को पहला नवरात्रा है और इसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तैयारियों में जुटा है।

