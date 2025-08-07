Jammu-Kashmir: उधमपुर में सड़क हादसा, सेना के दो जवान शहीद, 12 घायल

Road Accident In J-K Udhampur, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सड़क दुर्घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो जवान शहीद हो गए हैं। कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में आज सुबह यह दुर्घटना हुई। बताया गया है कि इसमें 12 जवान घायल भी हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) संदीप भट ने यह जानकारी दी।

अभी दुर्घटना का सही कारण पता नहीं चला : ASP

ASP संदीप भट के अनुसार, सेना के वाहन से जवान सड़क मार्ग से जा रहे थे और इस बीच वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। घायल जवानों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। दुर्घटना का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। जहां हादसा हुआ है वह पहाड़ी इलाका है और यहां सड़कें, खासकर मानसून के मौसम में अक्सर चुनौतीपूर्ण रहती हैं।

स्थिति पर नजर रख रहीं जिला उपायुक्त सलोनी राय

एएसपी संदीप भट ने बताया कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। सबसे पहले सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जिला उपायुक्त सलोनी राय ( Saloni Rai) स्थिति पर नजर रख रही हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने उनसे से बात की है।

सड़क हादसे की खबर सुनकर व्यथित हूं :जितेंद्र सिंह

राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Minister of State Jitendra Singh) ने सोशल मीडिया पर एक एक्स पोस्ट कर बताया कि उधमपुर- कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ के एक वाहन के सड़क हादसे की खबर सुनकर व्यथित हूं। इस वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। उन्होंने मैंने अभी-अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हादसे के बाद बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं और हताहतों को हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।

ये भी पढ़ें : JK Accident: जम्मू में वैष्णो देवी जा रही बस और ट्रक में टक्कर, 15 घायल