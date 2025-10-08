Jammu-Kashmir News: राजौरी जिले के धार साकरी इलाके में पुलिस एसओजी पर आतंकी हमला

Terrorist Attack On Police SOG In Rajouri, (आज समाज), जम्मू: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के साकरी इलाके में आतंकियों ने पुलिस के स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) पर हमला कर दिया। वारदात मंगलवार शाम की है। धार साकरी कोटरंका पुलिस थाने और पीड़ि पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। मंगलवार शाम आतंकियों ने एसओजी को उसम समय निशाना बनाया जब टीम तालाशी अभियान चला रही थी।

एसओजी ने भी आतंकियों पर की जवाबी कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार एसओजी ने भी आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। हालांकि इसमें उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। आतंकियों द्वारा की गोलीबारी में एसओजी के किसी जवान के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटना के बाद आर्मी के अलावा सेना के पैरा कमांडो, सीआरपीएफ और एसओजी भी घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त सर्च आॅपरेशन चलाया।

सूचना के बाद संयुक्त तलाशी अभियान चलाया

जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (आईजीपी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करके बताया राजौरी जिले में कंडी थानांतर्गत बीरंथूब में एसओजी और आतंकियों के बीच कल देर शाम को फायरिंग हुई। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद सेना, पुलिस व सीआरपीएफ मौके पर पहुंचकर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल आतंकियों का कुछ पता नहीं चल सका है।

आपरेशन सिंदूर के बाद कम हुई हैं आतंकी घटनाएं

बता दें कि गत अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकियों के पालनहार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और इसके बाद से आतंकी घटनाएं और कम हुई हैं। सशस्त्र बलों सात मई 2025 को आपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के एयरबेस को भी निशाना बनाया था।

आतंकियों ने 26 लोगों से धर्म पूछकर कर दी थी हत्या

आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे। इसी के प्रतिशोध में भारतीय सशस्त्र बलों ने आपरेशन सिंदूर चलाकर हमले का बदला लिया था। इसके बाद से लगभग कश्मीर में शांति है। हालांकि इसके बावजूद छिटपुट आतंकी वारदातें सामने आ रही हैं।

