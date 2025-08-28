Jammu-Kashmir Encounter: बांदीपुरा गुरेज सेक्टर में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर

Jammu-Kashmir Encounter: बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में मुठभेड़, दो आतंकवादी ढेर

Encounter In J-K Gurez Sector, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा बलों ने आज घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दो आतंकियों को मार गिराया है। स्थानीय पुलिस द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया और दोनों आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। 

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दी थी घुसपैठ की जानकारी

भारतीय सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) द्वारा संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने कहा कि सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

तलाशी अभियान अभियान जारी

सेना ने कहा, सैनिकों ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई की और दो आतंकवादियों को मार गिराया। अभियान अभी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह होते ही  सेना ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और घुसपैठिया तो मौजूद नहीं है। इस दौरान मारे गए आतंकियों शव बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद किसी और घुसपैठिए या संदिग्ध गतिविधि की आशंका से बचने के लिए आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। 

ऑपरेशन अखल में मारे गए 3 आतंकवादी

ऑपरेशन अखल (Operation Akhal)  के तहत इस महीने की शुरुआत में एक अलग आतंकवाद-रोधी अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए और एक सैनिक घायल हो गया था। सुरक्षा बलों ने  2 अगस्त को अखल वन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया। घने वन क्षेत्र में सशस्त्र आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद 1 अगस्त को यह अभियान शुरू हुआ। आतंकवादियों द्वारा आगे बढ़ रहे सैनिकों पर गोलीबारी शुरू करने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। शुरुआती गोलीबारी के बाद, अभियान रात भर कुछ देर के लिए रोक दिया गया और अगली सुबह फिर से शुरू किया गया, जिसमें तीन और आतंकवादी मारे गए। 

