Jammu Big Breaking: वैष्णो देवी में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 30 पहुंची

By
Vir Singh
-
0
18
Jammu Big Breaking
Vaishno Devi Landslide Update, (आज समाज), जम्मू: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के बीच माता वैष्णो देवी में अर्धकुंवारी के पास मंगलवार को हुए भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या 30 पहुंच गई है। पुलिस ने आज सुबह यह पुष्टि की है।

