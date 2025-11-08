James Watson Death: प्रख्यात जीवविज्ञानी जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष उम्र में निधन

पूर्व प्रयोगशाला कोल्ड स्प्रिंग हार्बर ने दी जानकारी

James Watson No More, (आज समाज), न्यूयॉर्क: नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का निधन हो गया है। वह 97 वर्ष के थे। जेम्स वॉटसन की पूर्व प्रयोगशाला कोल्ड स्प्रिंग हार्बर ने यह जानकारी दी है। बता दें कि जेम्स वॉटसन को डीएनए की द्वि-हेलिक्स संरचना की महत्वपूर्ण खोज का सह-श्रेय दिया जाता है। हालांकि बाद में उनका करियर उनकी बार-बार की गई नस्लवादी टिप्पणियों के कारण कलंकित हो गया।

न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित धर्मशाला में ली अंतिम सांस

प्रयोगशाला की तरफ से बताया गया कि ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित धर्मशाला में अंतिम सांस ली। बता दें कि उन्होंने यहीं पर अपना अधिकांश करियर बिताया। वॉटसन, अपने शोधकर्ता साथी फ्रांसिस क्रिक के साथ 1953 में डबल हेलिक्स की अपनी अभूतपूर्व खोज के लिए 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बन गए।

1962 का नोबेल पुरस्कार किया था साझा

जेम्स वॉटसन ने क्रिक और मौरिस विल्किंस के साथ अपने काम के लिए 1962 का नोबेल पुरस्कार साझा किया। यह एक महत्वपूर्ण शोध था जिसने आधुनिक जीव विज्ञान को जन्म दिया और आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण सहित नई अंतर्दृष्टि के द्वार खोले। इसने आधुनिक जीवन के एक नए युग को चिह्नित किया, जिसने चिकित्सा, फोरेंसिक और आनुवंशिकी में क्रांतिकारी तकनीकों को जन्म दिया। आपराधिक डीएनए परीक्षण से लेकर आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों तक तकनीकों को इसने जन्म दिया।

मानव जीनोम के मानचित्रण में अभूतपूर्व कार्य किया

वॉटसन ने कैंसर अनुसंधान और मानव जीनोम के मानचित्रण में अभूतपूर्व कार्य किया। लेकिन बाद में उन पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया और वे विवादास्पद टिप्पणियों के कारण सार्वजनिक रूप से गायब हो गए, जिनमें यह भी शामिल था कि अफ़्रीकी लोग गोरे लोगों जितने बुद्धिमान नहीं होते।

