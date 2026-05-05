Jalandhar BSF HQ Blast: जालंधर में BSF मुख्यालय के बाहर धमाके से दहशत, एक घायल, डिलीवरी स्कूटर में मिला विस्फोटक

By
Mohit Saini
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Jalandhar BSF HQ Blast: जालंधर में BSF मुख्यालय के बाहर धमाके से दहशत, एक घायल, डिलीवरी स्कूटर में मिला विस्फोटक
Jalandhar BSF HQ Blast: जालंधर में BSF मुख्यालय के बाहर धमाके से दहशत, एक घायल, डिलीवरी स्कूटर में मिला विस्फोटक

Jalandhar BSF HQ Blast: जालंधर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) मुख्यालय के पास अचानक हुए एक धमाके से इलाके में दहशत फैल गई; बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज़ एक किलोमीटर दूर तक सुनी गई।

धमाके से नुकसान, एक घायल

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह धमाका BSF परिसर के बाहर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। धमाके का असर इतना ज़ोरदार था कि आस-पास की इमारतें हिल गईं—परिसर की दीवारें कांप उठीं और मुख्य द्वार पर लगी धातु की प्लेटें क्षतिग्रस्त हो गईं।

विस्फोटक का संबंध डिलीवरी स्कूटर से

अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका एक एक्टिवा स्कूटर में हुआ; माना जा रहा है कि यह स्कूटर Flipkart से जुड़े एक डिलीवरी कर्मचारी का है। वाहन में विस्फोटक सामग्री की मौजूदगी ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं।

पुलिस ने जाँच शुरू की

घटना के तुरंत बाद, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ मौके पर पहुँचीं और पूरे इलाके को घेर लिया। फिलहाल, इस बात का पता लगाने के लिए विस्तृत जाँच चल रही है कि विस्फोटक इस अति-सुरक्षित क्षेत्र तक कैसे पहुँचा और क्या यह कोई सुनियोजित हमला था।

इलाका हाई अलर्ट पर

इस धमाके के बाद पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है, और संवेदनशील ठिकानों के अंदर तथा आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारी CCTV फुटेज की बारीकी से जाँच कर रहे हैं और स्कूटर से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।