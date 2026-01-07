Jaishankar Luxembourg Visit Update: विदेश मंत्री का भारत-लक्जमबर्ग संबंधों को नई गति देने पर जोर

जयशंकर ने राष्ट्राध्यक्ष ग्रैंड ड्यूक गुइलौम से की मुलाकात

Jaishankar Meets Luxembourg Head Duke Guillaume, (आज समाज), लक्जमबर्ग सिटी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-लक्जमबर्ग संबंधों (India-Luxembourg relations) को नई गति देने पर जोर दिया है। बता दें कि जयशंकर लक्जमबर्ग के दौरे पर हैं और इस दौरान मंगलवार को उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष ग्रैंड ड्यूक गुइलौम से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्री ने ग्रैंड ड्यूक के साथ मुलाकात की सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और ‘एक्स’ पर लिखा कि लक्जमबर्ग के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भेंट करना उनके लिए सम्मान की बात रही।

जयशंकर ने भेंट के दौरान ग्रैंड ड्यूक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं। साथ ही उन्होंने भारत के प्रति ग्रैंड ड्यूक की सकारात्मक भावनाओं व भारत-लक्जमबर्ग द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के उनके दृष्टिकोण की तारीफ की।

ये भी पढ़ें: S Jaishankar: वेनेजुएला के लोगों की भलाई एवं सुरक्षा के लिए कोई रास्ता निकालना जरूरी