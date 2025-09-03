Chandigarh Crime News : हथियार सहित जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार

पुलिस ने दो साथियों को भी पकड़ा, चोरी की कार बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : एसएएस नगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद (जे ई एम ) से संबंधित आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए कैब ड्राइवर अनिल कुमार के अगवा और हत्या मामले में जम्मू-कश्मीर के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साहिल बशीर (19) निवासी हंदवाड़ा लंगेट, कुपवाड़ा, मुनीश सिंह उर्फ अंश (22) निवासी गांव कोटली, डोडा और एजाज अहमद खान उर्फ वसीम (22) निवासी गांव मंजपुरा, कलामाबाद के रूप में हुई है।पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट डिजायर और वारदात में इस्तेमाल .32 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की है।

इस तरह दिया वारदात को अंजाम

ध्यान देने योग्य है कि अनिल कुमार की पत्नी सुधा देवी ने शिकायत में बताया कि उसका पति टैक्सी चलाता है और रोज की तरह शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे खरड़ से रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ जाने के लिए निकला था। बाद में उसने पति को कई बार फोन किया, लेकिन दोनों मोबाइल बंद मिले। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि नवांगांव, मोहाली निवासी कैब ड्राइवर अनिल कुमार के अगवा और हत्या की प्रारंभिक जांच में पता चला कि खरड़ से कैब किराए पर लेने वाले तीन अज्ञात व्यक्तियों ने जबरदस्ती उसकी कार छीन ली थी।

इस सूचना के आधार पर तुरंत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं सभी आरोपी

डीजीपी ने बताया कि आरोपी साहिल बशीर जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा थाना कलामाबाद में दर्ज यूएपीए और आर्म्स एक्ट के एक मामले में वांछित है। उन्होंने बताया कि उसके भाई सज्जाद अहमद शाह को पहले ही जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हथियार और सामग्री के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओ जी डबल्यूज) के रूप में हुई है।

पुलिस को इस तरह मिली सफलता

डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर ने बताया कि शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी श्रीवेनेला, एसपी इन्वेस्टिगेशन सौरव जिंदल और डीएसपी सिटी-1 पृथ्वी सिंह चहल की निगरानी में मोहाली पुलिस की कई टीमें गठित की गईं। सीआईए स्टाफ इंचार्ज हरमिंदर सिंह और थाना नवांगांव एसएचओ सतनाम सिंह की अगुवाई में पुलिस टीमों ने तकनीकी और मानवीय संसाधनों का उपयोग करते हुए आरोपियों को बस स्टैंड बटाला और गुरदासपुर क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। डीआईजी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि झगड़े के बाद उन्होंने ड्राइवर को गोली मार दी और बाद में शव को मोहाली क्षेत्र में फेंक दिया।

