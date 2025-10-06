Jaipur SMS Hospital Fire: जयपुर के SMS अस्पताल में दर्दनाक हादसा! आग में 8 की मौत 

Jaipur SMS Hospital Fire: जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिससे ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसके कारण यह भयावह त्रासदी हुई जिसमें आठ लोगों की जान चली गई।

प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि जब आग लगी, तो डॉक्टर और कर्मचारी मरीज़ों को अंदर फँसा छोड़कर मौके से भाग गए। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश में आक्रोश और शोक की लहर फैला दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने त्रासदी पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना संदेश साझा किया: “जयपुर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान-माल की हानि बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएँ उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।”

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल पहुंचे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस त्रासदी को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। उन्होंने लिखा: “जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और तत्काल राहत उपायों के निर्देश दिए।

मरीजों की सुरक्षा, उपचार और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है।” उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, “भगवान श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें।”

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय जाँच की माँग की

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा: “एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से सात लोगों की मौत बेहद दुखद है। मैं कम से कम जनहानि और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। राज्य सरकार को उच्च स्तरीय जाँच करानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों।”