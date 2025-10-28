गंभीर रूप से घायल 5 लोग जयपुर रेफर

Bus Catches Fire In Jaipur, (आज समाज), जयपुर: राजस्थान में एक बार फिर बस में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई और 10 लोग झुलस गए हैं। इसके अलावा हादसे में कई घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार घटना आज सुबह राजधानी जयपुर से करीब 50 किमी दूर मनोहरपुर इलाके में हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी एक स्लीपर बस को टोडी के ईंट भट्ठे से लाया जा रहा था और इसी दौरान बस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई।

बस में रखे गैस सिलेंडरों में भी हुए विस्फोट

सूत्रों के अनुसार बस के बीच गैस सिलेंडर भी रखे थे और उनमें भी आग लगने से धमाके हुए हैं। बस उत्तर प्रदेश नंबर की पंजीकृत थी। जानकारी के अनुसार, स्लीपर बस में 50-60 सवार थे। सभी मज़दूर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और बस उत्तर प्रदेश नंबर की पंजीकृत थी। कुछ घायलों को शाहपुरा में भर्ती कराया गया, वहीं गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर भेज दिया गया है।

बस में सवार थे लगभग 50-60 लोग

बताया गया है कि बस में लगभग 50-60 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बस के अंदर आधा दर्जन से ज़्यादा सिलेंडर थे, जिनमें से आग लगने के कारण कुछ फट गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है। गहलोत ने कहा, राजस्थान में वाहनों में आग लगने के लगातार हादसे हो रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में तेल से भरे टैंकरों में भी आग लग चुकी है और वाहन जलकर खाक हो गए हैं।

14 अक्टूबर को एसी स्लीपर बस में लगी थी आग, 27 लोग मरे

इसी महीने की 14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी और हादसे में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक एसी बस में मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद आग लग गई। इस घटना में 20 लोग जिंदा जल गए। 19 यात्री बस से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।

