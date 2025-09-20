J&K Encounter: उधमपुर जिले में मुठभेड़, सेना का एक जवान शहीद, तलाशी अभियान जारी

किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

Encounter In Udhampur, (आज समाज), जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना एक जवान शहीद हो गया है। अधिकारियों के अनुसार जिले के डुडू-बसंतगढ़ इलाके और डोडा के भद्रवाह में सियोझ धार वन सीमा पर आज अलसुबह आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ। उधर किश्तवाड़ (Kishtwar) में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ (encounter ) जारी है। उधमपुर में मुठभेड़ के कुछ देर बाद अधिकारियों ने किश्तवाड़ इलाके में मुठभेड़ की पुष्टि की।

शुक्रवार शाम को आतंकियों से हुआ था संपर्क

सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुक्रवार शाम को लगभग आठ बजे जम्मू संभाग के डोडा-उधमपुर बॉर्डर पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवानों का आतंकियों से सुपर्क हुआ और दोनों ओर से फायिरिंग हुई। इसके बाद मुठभेड़ जहां शुरू हुई, उस जगह व आसपास के इलाके को रातभर कड़ी घेराबंदी में रखा गया।

घायल जवान की अस्पताल में हुई मौत

जम्मू के आईजीपी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि शनिवार यानी आज तड़के जब जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) की संयुक्त टीमों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया और तभी मुठभेड़ हो गई। इसमें सेना का एक जवान बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

हथियार व गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादी सेओज धार इलाके में देखे गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस का स्पेशल आॅपरेशन ग्रुप भी मौके पर सेना के साथ शामिल हुआ। माना जा रहा है कि जंगलों में 3-4 संदिग्ध जैश आतंकी छिपे हुए हैं। अभी छिपे आतंकियों से कोई संपर्क तो नहीं हो पाया है, पर आशंका है आतंकी जंगल में छिपे हैं। इलाके से सुरक्षा बलों ने हथियार व गोला-बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद किया है।

