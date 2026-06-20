Ivana Knoll Viral Photos : FIFA World Cup की सबसे ग्लैमरस फैन ने बढ़ाया पारा, स्टेडियम से वायरल हुईं तस्वीरें

Ivana Knoll Viral Photos: FIFA वर्ल्ड कप 2026 में एक और रोमांचक फुटबॉल नज़ारा देखने को मिला, जब इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। हालांकि, जब खिलाड़ी मैदान पर अपनी बादशाहत के लिए लड़ रहे थे, तो क्रोएशिया की सबसे मशहूर सपोर्टर, इवाना नॉल, मैदान के बाहर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं।

बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी शानदार मौजूदगी के लिए दुनिया भर में जानी जाने वाली इवाना ने एक बार फिर अपने स्टाइलिश स्टेडियम लुक से सुर्खियां बटोरीं, जिससे फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स दोनों का ध्यान उनकी तरफ गया।

इवाना नॉल का स्टेडियम लुक वायरल हुआ

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33 साल की यह मॉडल क्रोएशिया के मशहूर लाल और सफेद चेकर रंगों से प्रेरित आउटफिट पहनकर स्टेडियम पहुंचीं। किकऑफ़ से पहले, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाईं, अपनी खास मुस्कान दिखाई और स्टैंड में सपोर्टर्स के लिए हाथों से दिल के निशान बनाए।

मैच के दिन के पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, इवाना ने क्रोएशियाई नेशनल टीम के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, और उनकी तस्वीरें तेज़ी से कई प्लेटफ़ॉर्म पर फैल गईं, जिससे कुछ ही घंटों में हज़ारों रिएक्शन आए।

वर्ल्ड कप फ़ैन से ग्लोबल सोशल मीडिया स्टार

इवाना पहली बार क़तर में 2022 FIFA वर्ल्ड कप के दौरान इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हुईं, जहाँ क्रोएशिया के लिए उनके जोशीले सपोर्ट और खास फ़ैशन चॉइस ने उन्हें वायरल सेंसेशन बना दिया।

तब से, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ी ग्लोबल फ़ॉलोइंग बनाई है और खुद को एक जानी-मानी पब्लिक पर्सनैलिटी में बदल लिया है। मॉडलिंग के अलावा, इवाना ने DJ के तौर पर भी अपना करियर बनाया है, और दुनिया भर के अलग-अलग इवेंट्स में परफ़ॉर्म किया है।

फ़ैन्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी

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उनके हाल ही में वर्ल्ड कप में आने पर फ़ुटबॉल फ़ैन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उनके फ़ैन्स ने उनके कॉन्फ़िडेंस, स्टाइल और क्रोएशिया के लिए पक्के सपोर्ट की तारीफ़ की, जबकि कई लोगों ने उन्हें दुनिया के सबसे जाने-माने फ़ुटबॉल सपोर्टर्स में से एक बताया।

जैसे ही स्टेडियम से तस्वीरें ऑनलाइन फैलीं, फैंस ने उनकी मौजूदगी का जश्न मनाया, कई लोगों ने कहा कि वह मैदान पर मुकाबला कर रहे कुछ खिलाड़ियों जितनी ही मशहूर हो गई हैं।

DJ परफॉर्मेंस ने माहौल को और रोमांचक बना दिया

मैच से पहले, इवाना ने एक खास DJ परफॉर्मेंस से फैंस का मनोरंजन भी किया, जिससे उनके आने को लेकर उत्साह और बढ़ गया। इवेंट की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन तेज़ी से पॉपुलर हुए, जिससे वह पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाई रहीं।

क्रोएशिया के एक और ऐतिहासिक रन की उम्मीद

क्रोएशियाई नेशनल टीम की एक जोशीली सपोर्टर, इवाना उम्मीद कर रही हैं कि उनका देश एक और यादगार वर्ल्ड कप कैंपेन का आनंद उठाए। क्रोएशिया मशहूर तौर पर 2018 FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था और लगातार टूर्नामेंट की सबसे कॉम्पिटिटिव टीमों में से एक रहा है।

जबकि फुटबॉल मुख्य आकर्षण बना रहा, इवाना नॉल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया के फुटबॉल में सबसे चर्चित सपोर्टर्स में से एक क्यों माना जाता है। जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, फैंस न केवल मैदान पर एक्शन देखेंगे बल्कि क्रोएशिया के सबसे मशहूर सुपरफैन को भी देखेंगे।