इतना सस्ता कभी नहीं! Black Friday Sale में iPhone 17 मिल रहा है ₹45,900 में

Black Friday Sale: Apple ने हाल ही में अपनी बहुत इंतज़ार की जा रही iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें एक बार फिर चार नए मॉडल पेश किए गए हैं। हालांकि, इस साल, नॉन-प्रो iPhone 17 को iPhone 16 के मुकाबले कई अच्छे अपग्रेड मिले हैं, जिससे यह हाल के सालों में सबसे अच्छे बेस iPhone में से एक बन गया है।

अगर आप अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, तो ब्लैक फ्राइडे सेल आपके लिए सही मौका हो सकता है। कुछ समय के लिए, iPhone 17 को बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर की वजह से ₹46,000 से कम में खरीदा जा सकता है।

iPhone 17 ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट डिटेल्स

क्रोमा ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान, iPhone 17 अपनी लॉन्च कीमत ₹82,900 पर लिस्टेड है। लेकिन, खरीदार ये फ़ायदे उठा सकते हैं:

₹1,000 का तुरंत बैंक कैशबैक

पुराने स्मार्टफ़ोन पर ₹29,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू

अतिरिक्त ₹7,000 का एक्सचेंज बोनस

सभी एलिजिबल ऑफ़र लागू करने के बाद, iPhone 17 की असरदार कीमत घटकर ₹45,900 हो सकती है।

नोट: यह लिमिटेड-पीरियड ऑफ़र 30 नवंबर तक वैलिड है।

बेस iPhone में 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले आया

सालों के इंतज़ार के बाद, Apple ने आखिरकार बेस iPhone लाइनअप में 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले पेश किया है। iPhone 17 में पुराना 60Hz पैनल नहीं है, जिससे स्क्रॉलिंग, एनिमेशन और ओवरऑल UI परफ़ॉर्मेंस काफ़ी स्मूद हो गई है—खासकर पुराने iPhone से अपग्रेड करने वाले यूज़र्स के लिए यह फ़ायदेमंद है।

पावरफ़ुल A19 चिपसेट

परफ़ॉर्मेंस के मामले में Apple का दबदबा बना हुआ है। iPhone 17 नए A19 चिपसेट से चलता है, जो टॉप-टियर स्पीड, एफिशिएंसी और गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। जबकि प्रो मॉडल में A19 प्रो है, स्टैंडर्ड A19 अभी भी फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस देता है, जो ज़्यादातर Android कॉम्पिटिटर से आगे रहता है।

सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा अपग्रेड

Apple ने iPhone 17 में एक सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा जोड़ा है, जिससे यूज़र लैंडस्केप ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं, जबकि कैमरा समझदारी से फ्रेमिंग को एडजस्ट करता है। फोन में 18MP का फ्रंट कैमरा है, जो हाई-एंड प्रो मॉडल में दी जाने वाली क्वालिटी से मेल खाता है।

बेहतर बैटरी लाइफ

बैटरी परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार देखा गया है। Apple पूरे दिन की बैटरी लाइफ का वादा करता है, और असल दुनिया की टेस्टिंग से पता चलता है कि iPhone 17 रेगुलर इस्तेमाल के लगभग 11 घंटे देता है, जो इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सबसे भरोसेमंद iPhone में से एक बनाता है।

क्या आपको iPhone 17 खरीदना चाहिए?

अगर आप पुराने iPhone से अपग्रेड कर रहे हैं या Android से स्विच कर रहे हैं, तो iPhone 17 में ये सब मिलता है:

फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस

120Hz डिस्प्ले

शानदार बैटरी लाइफ

प्रीमियम कैमरा फीचर्स

₹45,900 की इफेक्टिव कीमत पर, यह ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान एक शानदार डील बन जाती है—जिसे इग्नोर करना मुश्किल है।