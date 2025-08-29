ITR Filing 2025 : टैक्स रिफंड में देरी होने के कई कारण ,देखे पूर्ण जानकारी

ITR Filing 2025(आज समाज) : आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है! इस बार 15 सितंबर 2025 आखिरी तारीख है और करोड़ों लोग अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। इस बीच, कई लोगों को अपना टैक्स रिफंड मिल चुका है, लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।

टैक्स रिफंड में देरी के कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से रिटर्न फाइल किया है और समय पर ई-वेरिफिकेशन कराया है, तो रिफंड 7 से 15 दिनों के अंदर आ सकता है, लेकिन अगर कोई गलती है, तो इसमें समय लग सकता है। आइए जानते हैं आपके आयकर रिफंड में देरी के कारण।

रिफंड में देरी होने पर क्या करें

अगर आपने समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है और उसे सत्यापित भी कर लिया है, फिर भी आपका रिफंड नहीं आया है, तो सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने आईटीआर की प्रोसेसिंग स्थिति की जाँच करें।

अगर यह प्रोसेस हो गया है और रिफंड की स्थिति ‘जारी’ दिखाई दे रही है, तो अपना बैंक स्टेटमेंट भी देखें। अगर आपको कोई विसंगति मिलती है, तो आप रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड 30 दिनों से ज़्यादा समय लेता है, तो आपको आयकर अधिनियम के तहत ब्याज भी मिल सकता है। हालाँकि, यह नियम कुछ शर्तों के साथ लागू होता है।

टैक्स रिफंड में देरी के मुख्य कारण

गलत या अधूरी बैंक जानकारी

यह सबसे आम गलती है। अगर आपने रिटर्न फाइल करते समय बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या नाम में कोई गलती की है, तो आपका रिफंड सीधे आपके खाते में नहीं आएगा। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके बैंक विवरण पूरे और सही हों।

आईटीआर और फॉर्म 26AS/AIS के बीच अंतर

यदि आपके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न और आयकर विभाग के फॉर्म 26AS या AIS (वार्षिक सूचना विवरण) में कोई विसंगति है, तो रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई आय नहीं बताई है या गलत तरीके से टीडीएस क्रेडिट का दावा किया है।

आईटीआर का सत्यापन न होना

केवल रिटर्न दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है; इसे सत्यापित करना भी बहुत ज़रूरी है। ई-सत्यापन के बिना, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

बड़ी राशि का रिफंड दावा

कुछ मामलों में, आयकर विभाग को लगता है कि रिटर्न में बड़ी राशि का रिफंड दावा किया गया है, या कुछ विसंगति हो सकती है। ऐसे रिटर्न को जाँच के लिए रोक दिया जाता है, जिससे रिफंड में देरी होती है।

पुराने कर बकाया का समायोजन

यदि आपका कोई पुराना कर बकाया है, तो नए रिफंड को उसके अनुसार समायोजित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, विभाग आपको एक नोटिस भेजता है और रिफंड रोक दिया जाता है।

