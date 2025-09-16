ITR Filing 2025: एक दिन बढ़ी आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ी, अब आज लास्ट डेट

ITR Filing Date Extended, (आज समाज), नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरने (आईटीआर) वालों को एक और दिन की मोहलत मिल गई है। आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर यानी पिछले कल तक और अब विभाग ने इसकी समय सीमा एक दिन यानी आज तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात घोषणा की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ाकर मंगलवार कर दी गई है।

सरकार ने पोर्टल में गड़बड़ियों के बाद उठाया कदम

सरकार ने बताया कि यह कदम लोगों द्वारा आयकर विभाग के पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद उठाया गया है। आयकर विभाग के हैंडल से रात 11.48 बजे पोस्ट किया गया, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।

