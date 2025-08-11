itel A80 Smartphone: सिर्फ ₹6999 में 50MP कैमरा वाला itel A80, ऑफर्स देख उड़ जाएंगे होश

itel A80 Smartphone (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय बाजार में कई ऐसे स्मार्टफोन हैं जो बेहद सस्ते दामों पर लॉन्च हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी सस्ते बजट में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। आपको itel A80 फोन कहाँ मिल रहा है? जो 50MP कैमरे के साथ आता है।

आप इस स्मार्टफोन को 7000 रुपये से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। जो कई बड़े ब्रांड के फोन को भी टक्कर देता है। अगर आप भी इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं।

itel A80 की कीमत और ऑफर्स देखें

itel के इस स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो इसे केवल एक ही स्टोरेज वेरिएंट: 4GB RAM + 128GB में उपलब्ध कराया गया है। जिसकी कीमत 8,999 रुपये बताई गई है। जिसे आप Amazon से 22% की छूट पर खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 6999 रुपये हो जाती है।

इस फ़ोन पर आपको 6600 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। बैंक ऑफर के तहत आपको BOB, Federal पर 699 रुपये की छूट दी जा रही है। साथ ही, आप इसे 339 रुपये की EMI पर भी खरीद सकते हैं। इसे तीन रंगों- ग्लेशियर व्हाइट, सैंडस्टोन ब्लैक और वेब ब्लू में खरीदा जा सकता है।

जानें क्या हैं itel A80 के फीचर्स

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.67 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। यह फ़ोन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको डायनामिक आइलैंड फ़ीचर का सपोर्ट दिया जा रहा है।

परफॉरमेंस के लिए इसमें Unisoc T603 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, यह फ़ोन 4GB रैम और 128GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। इसकी रैम को वर्चुअली 4GB तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके कैमरा और वीडियो फीचर्स की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर 50MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, इसके रियर में रिंग लाइट दी गई है। वहीं, फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा दिया गया है।

दमदार बैटरी

पावर के लिए इस डिवाइस में 5,000 एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है। जो 10W USB टाइप-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G डुअल सिम और IP54 रेटिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।