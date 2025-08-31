Haryana Weather Update: हरियाणा में आज और कल बारिश होगी बारिश

By
Rajesh
-
0
50
Haryana Weather Update: हरियाणा में आज और कल बारिश होगी बारिश
Haryana Weather Update: हरियाणा में आज और कल बारिश होगी बारिश

मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी
Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में आज और कल बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। प्रदेश के 12 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकूला, अंबाला, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है। इन जिलों में तेज व मध्यम बारिश को सकती है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि प्रदेश में आज और 1 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के अलावा कुछेक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं 2 और 3 सितंबर को हल्की बारिश होगी। उसके बाद 3 सितंबर से मौसम साफ होने की संभावना है। वहीं, अलसुबह से ही फतेहाबाद में बारिश शुरू हो गई है, गुरुग्राम में भी बारिश हुई थी।

मारकंडा नदी ओवरफ्लो, कुरुक्षेत्र के 7 गांव में अलर्ट, घग्गर भी उफान पर

कठवा गांव के खेतों में भरा पानी।
कठवा गांव के खेतों में भरा पानी।

वहीं बारिश की वजह से प्रदेश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। घग्गर का पानी डेंजर लेवल को पार कर चुका है। शनिवार को यमुना फरीदाबाद में और मारकंडा नदी कुरूक्षेत्र में ओवरफ्लो हो गई। जिसके बाद कुरुक्षेत्र के कठवा गांव में पानी घुस गया और कुल 7 गांवों में अलर्ट जारी किया गया।

गुमटी, पट्टी जामड़ा, मुगल माजरा, मलकपुर, कलसाना और तंगौर में लगभग 600 एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पशुओं का हरा चारा खत्म होने के कारण आसपास के गांवों से ट्रैक्टर-ट्रॉली में चारा लाया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

मारकंडा नदी से प्रभावित क्षेत्र

मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के काला अंब से निकलकर अंबाला, मुलाना, शाहाबाद, इस्माइलाबाद, पंजाब बॉर्डर और कैथल होते हुए राजस्थान तक जाती है। इस्माइलाबाद के नैसी में 2 महीने में दो बार तटबंध टूटा, कैंथला में पहली बार 150 एकड़ फसल प्रभावित हुई। मुलाना के हेमा माजरा गांव में भी 30,000 क्यूसेक से ऊपर पानी के कारण नुकसान हुआ।

किसानों को सलाह, खेतों में पानी जमा न होने दें

बरसात धान की फसल के लिए लाभदायक रहेगी, लेकिन नरमा, कपास, ग्वार, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों पर इसके नकारात्मक असर पड़ सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने खेतों में पानी जमा न होने दें, ताकि फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

ये भी पढ़ें: पंजाब आज तक की सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में आया