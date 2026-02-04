T20 World Cup 2026 : टी20 में भारत को उसके मैदान पर हराना मुश्किल : क्लिंगर

Harpreet Singh
ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने माना वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ है टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप

T20 World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : टी20 विश्व कप शुरू होने में दो दिन बचे हैं। सात फरवरी से इसकी शुुरुआत हो जाएगी और आठ मार्च को फाइनल होगा। भारत वर्तमान में टी20 वर्ल्ड चैंपियन है और उसे खिताब का बचाव अपने ही देश में खेलते हुए करना है। विश्व कप को लेकर बहुत सारे पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी ने टीम इंडिया को वर्तमान समय की सबसे ज्यादा खतरनाक टीम कहा है। पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लिंगर ने अन्य टीमों को चेताया है। क्लिंगर का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में भारत के प्रदर्शन से पता चलता है कि सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में आखिर क्यों गत चैंपियन को हराना बहुत मुश्किल होगा।

भारत के पास सबसे आक्रामक शीर्ष क्रम

क्लिंगर के अनुसार भारत का आक्रामक शीर्ष क्रम उन्हें सबसे मजबूत टीम बनाता है। क्लिंगर ने कहा, जिस फॉर्म में भारत है और मैंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो देखा उससे भारत को हराना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें हराने के लिए किसी टीम को शायद फाइनल में उनके खराब दिन का फायदा उठाना होगा।
अभिषेक निडर और खतरनाक खिलाड़ी

क्लिंगर ने कहा कि अभिषेक शर्मा का उभरना शीर्ष क्रम में भारत के आक्रामक रवैये की खास बात रही है। क्लिंगर ने कहा, अभिषेक शर्मा शायद मेरे नए पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं उन्हें पिछले कुछ समय से देख रहा हूं। आईपीएल में ट्रेविस हेड के साथ पारी का आगाज करना और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करना, वह निडर हैं और उन्हें देखना शानदार है।
भारत का निडर रवैया अभिषेक और ईशान किशन ने दिखाया, जिन्होंने लगातार न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

हालांकि क्लिंगर ने चेतावनी दी कि भारत को अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिलेगी। क्लिंगर ने कहा, ईशान किशन ने फिर शानदार फॉर्म हासिल कर ली है और निश्चित रूप से विश्व कप की एकादश में जगह बनाने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। आॅस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका मजबूत टीम हैं। हाल में बहुत अधिक टी20 क्रिकेट खेलने वाला दक्षिण अफ्रीका भी खतरनाक होगा।

