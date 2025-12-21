Mohan Bhagwat: संघ को भाजपा के चश्मे से देखना गलत: मोहन भागवत

संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा

Mohan Bhagwat, (आज समाज), कोलकाता: संघ को भाजपा के लेंस से देखने की कोशिश न करें। संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। यह कहना है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत का। आरएसएस प्रमुख कोलकाता में संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखे गए संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ सिर्फ एक सर्विस आॅर्गनाइजेशन नहीं है। भागवत ने कहा कि बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि संघ को भाजपा के चश्मे से समझना।

यह बहुत बड़ी गलती होगी। इस दौरान मोहन भागवत ने हिंदुओं, राजनीति और संघ के कामों पर भी अपनी बात रखी। भागवत का यह बयान तब आया है, जब जर्मनी में राहुल गांधी ने उन्हें लेकर कहा था, आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच नहीं, ताकत महत्वपूर्ण है।

संघ का मकसद हिंदू समाज को संगठित करना

संघ का मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है, यह किसी के खिलाफ नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, आप बस खुद को फिट रख रहे हैं। संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है। तुलना करते हैं तो गलतफहमी होगी। हम लोग गणवेश में संचलन करते हैं तो अगर इसे पैरामिलिट्री कहें तो गलत होगा।

भारत को विश्वगुरु बनाना लक्ष्य

संघ का गठन भारतीय समाज को तैयार करने के लिए किया गया था, ताकि भारत एक बार फिर विश्वगुरु बन सके। संघ किसी राजनीतिक मकसद, गुस्से या मुकाबले की भावना से नहीं बना था। इसे हिंदू समाज के संगठन, प्रगति और सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, साथ ही भारत के मूल्यों और चरित्र को बनाए रखने के लिए। क्योंकि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, यह एक परंपरा और जीवन जीने का तरीका है।

हिंदुओं से हमेशा पूछा जाएगा आपने देश के लिए क्या किया

हिंदुओं ने हमेशा इस देश के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। इस देश में जो भी अच्छा या बुरा होता है, जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते, उनसे शायद ही कभी सवाल किया जाता है। लेकिन जो लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं, उनसे हमेशा पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया है।

