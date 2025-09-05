Issue of Love Jihad in Ujjain : उज्जैन में लव जिहाद की झांकी पर भड़का मुद्दा! की गई गणेश जी की सवारी पर पथरबाज़ी

Sandeep Singh
Issue of Love Jihad in Ujjain(आज समाज नेटवर्क) उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गणेश जी की सवारी पर पथराव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है सवारी में लव जिहाद की झांकी को देखकर मुस्लिम समाज भड़क गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान गणेश की सवारी निकालने के दौरान बवाल हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने सवारी पर पथराव कर दिया जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा।

मुस्लिम समाज में झांकी को लेकर बवाल

दरअसल, उज्जैन के महिदपुर में भगवान गणेश की सवारी निकाली गई थी। सवारी में ‘लव जिहाद’ की झांकी बनाई गई थी। जिसमें एक पुतले को टोपी, दाढ़ी और बुर्का पहनाया गया था। इस झांकी को देखकर मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐतराज जताया। सवारी जब मोती मस्जिद के पास से गुजर रही थी। तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। जिसके बाद से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

लव जिहाद की झांकी बनी नाराज़गी की वजह 

बताया जा रहा है कि झांकी में मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। इस अफवाह के बाद समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। करीब 200 से ज्यादा लोग उग्र हो गए। उन्होंने ‘लव जिहाद’ की झांकी में पुतले को पहनाई टोपी, दाढ़ी और बुर्का हटाने की मांग की। जिसके बाद एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई की बात कही। मुस्लिम समाज की आपत्ति को लेकर एक आवेदन देने को भी कहा। जिसके बाद वहां मौजूद युवा नाराज हो गए और आक्रोशित होकर वहां चले गए।

इस मुद्दे पर एसपी ने क्या है कहना ?

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है। सभी अपने घर चले गए हैं। ऐहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि झांकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।