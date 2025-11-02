ISRO News: संगठन आज शाम को सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 लांच करेगा 

एलवीएम3-एम5 रॉकेट को दिय गया है बाहुबली नाम

ISRO Today Launching Satellite CMS-03, (आज समाज), बेंगलुरु: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आज शाम को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 की लॉन्चिंग करेगा। सीएमएस-03 का वजन करीब 4,410 किलोग्राम है और देश की सरजमीं से प्रक्षेपित होने वाला और भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में स्थापित होने वाला यह सबसे भारी उपग्रह होगा।

4000 किलो भारी पेलोड ले जाने में सक्षम

इसरो के सूत्रों के अनुसार एलवीएम3-एम5 रॉकेट के माध्यम से आज रविवार शाम को 5 बजकर 26 मिनट पर इसी लॉन्चिंग की जानी है। यह 4000 किलोग्राम तक भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस उपग्रह की इसी क्षमता की वजह से एलवीएम3-एम5 रॉकेट को बाहुबली नाम दिया गया है।

एलवीएम-3 की यह 5वीं परिचालन उड़ान

देश के बाहुबली प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 की यह 5वीं परिचालन उड़ान होगी। इंडियन नेवी का जीसैट 7फ (सीएमएस-03) अब तक का सबसे उन्नत कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। यह मल्टी बैंड संचार उपग्रह है और पूरे उपमहाद्वीप के विशाल समुद्री इलाके में यह संचार नेटवर्क को मजबूत करेगा। इसके माध्यम से इंडियन नेवी पैनी नजर भी बना सकेगी।

यह भी पढ़ें : ISRO News: 101वें उपग्रह ईओएस-09 की लॉन्चिंग विफल, सतीश धवन अंतरिक्ष से सुबह छोड़ा गया