ISRO News: सबसे भारी संचार उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित, प्रधानमंत्री ने इसरो को दी बधाई

ISRO Launches Blue Bird Block-2, (आज समाज), बेंगलुरु: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस वर्ष के अंतिम मिशन में भारतीय सरजमीं से सबसे भारी संचार उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है।

यह भी पढ़ें : ISRO News: संगठन आज शाम को सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 लांच करेगा

ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह की लॉन्चिंग हुई। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट से अलग होकर करीब 520 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में इसे स्थापित किया गया।

लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया एलवीएम3 रॉकेट

वैज्ञानिकों ने बताया कि संचार उपग्रह की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने अपने अपना एलवीएम3 रॉकेट यूज का इस्तेमाल किया। यह इस लॉन्च व्हीकल की छठी उड़ान रही और वाणिज्यिक मिशन के लिए इसकी यह तीसरी उड़ान है। देश के इस लॉन्च व्हीकल को इसकी क्षमताओं के लिए पहले ही ‘बाहुबली’ नाम दिया जा चुका है। यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) और अमेरिकी एएसटी स्पेसमोबाइल के बीच हुए कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है।

युवाओं की ताकत की बदौलत असरदार बन रहा कार्यक्रम : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की कामयाबी पर खुशी जताई हुए एक्स पर लिखा, भारत के युवाओं की ताकत की बदौलत हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक आधुनिक व प्रभावी बन रहा है। उन्होंने कहा, एलवीएम3 ने भरोसेमंद हैवी-लिफ्ट प्रदर्शन दर्शाया है जिससे गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों के लिए नींव मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम कमर्शियल लॉन्च सेवाएं बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही वैश्विक साझेदारी को भी मजबूत किया जा रहा है। यह बढ़ी क्षमता व आत्मनिर्भरता को मिल रहा बढ़ावा आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर साबित होगा।

यह भी पढ़ें : ISRO News: 101वें उपग्रह ईओएस-09 की लॉन्चिंग विफल, सतीश धवन अंतरिक्ष से सुबह छोड़ा गया