ISRO Milestone, (आज समाज), बेंगलुरु: भारत के चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यह जानकारी दी है। बेंगलुरु स्थित इस अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि इस अवलोकन से चंद्र बाह्यमंडल, चंद्रमा के विरल वायुमंडल और उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।

पूरी तरह से चालू है ऑर्बिटर

22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी-एमकेIII-M1 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया, चंद्रयान-2 अपने साथ आठ प्रायोगिक पेलोड ले गया। 20 अगस्त, 2019 को, चंद्रयान-2 को चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। हालांकि 7 सितंबर 2019 को लैंडिंग के प्रयास के दौरान विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था, फिर भी ऑर्बिटर पूरी तरह से चालू है और चंद्रमा के चारों ओर 100 किमी x 100 किमी की कक्षा में कार्य करना जारी रखे हुए है।

चंद्र बहिर्मंडल पर पड़ने वाले प्रभावों को रिकॉर्ड किया

इसरो ने एक बयान में कहा कि चंद्रयान-2 पर मौजूद पेलोड में से एक चंद्रा के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोरर 2 (CHACE 2) ने सूर्य से निकलने वाले कोरोनाल मास के चंद्र बहिर्मंडल पर पड़ने वाले प्रभावों को रिकॉर्ड किया है।CHACE-2 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य चंद्र के तटस्थ बहिर्मंडल की संरचना और वितरण तथा इसकी परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना है। 10 मई 2024 को एक दुर्लभ सौर घटना के दौरान, कई सीएमई ने चंद्रमा को प्रभावित किया, जिससे दिन में चंद्र बहिर्मंडल – चंद्रमा के आसपास के अत्यंत पतले वायुमंडल – के कुल दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इन सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई

इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि बहिर्मंडल में तटस्थ परमाणुओं और अणुओं का संख्या घनत्व एक परिमाण के क्रम से भी अधिक बढ़ गया, जिससे उन सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई जो प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से पहले कभी सत्यापित नहीं हुई थीं। चंद्रमा का बहिर्मंडल, जिसे सतह सीमा बहिर्मंडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण सौर गतिविधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सीएमई घटना ने चंद्र सतह से परमाणुओं के उत्सर्जन को बढ़ाया, जिससे चंद्रमा के वायुमंडलीय परिस्थितियों में अस्थायी रूप से बदलाव आया।

मानव आवासों के डिज़ाइन पर भी प्रभाव पड़ा

इसरो ने कहा, इन निष्कर्षों से न केवल चंद्र अंतरिक्ष मौसम की वैज्ञानिक समझ गहरी हुई है, बल्कि भविष्य के चंद्र मिशनों और चंद्रमा पर मानव आवासों के डिज़ाइन पर भी प्रभाव पड़ा है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर CHACE-2 द्वारा देखे चंद्र बहिर्मंडल पर एक कोरोनाल मास इजेक्शन का प्रभाव शीर्षक वाला यह अध्ययन इस वर्ष 16 अगस्त को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ था।

