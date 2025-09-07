Israel–Gaza war : युद्ध खत्म करने के लिए इजरायल ने रखी शर्तें

7 अक्टूबर 2023 को गाजा के इजरायल पर हमला करने से शुरू हुआ था युद्ध

Israel–Gaza war (आज समाज), यरूशलम : इजरायल-गाजा युद्ध को शुरू हुए दो साल हो गए हैं। इस युद्ध में अभी तक दोनों तरफ से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही दोनों तरफ से अरबों डॉलर रुपए का नुकसान हो चुका है। इस युद्ध में गाजा को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे नागरिकों की मौत हो या फिर आर्थिक नुकसान गाजा पर इस युद्ध की मार ज्यादा पड़ी है।

युद्ध का प्रमुख कारण हमास

दरअसल इस युद्ध का प्रमुख कारण गाजा पर शासन करने वाला हमास है। हमास ने 7 अक्तूबर 2023 को इजरायल पर भीषण हमला किया था। इस हमले में 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंदी भी बनाया गया था। अब पूरा युद्ध इन्हीं इजरायली बंधकों की खोज पर जारी है। इस बीच इजरायल ने हमास के सामने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए दो प्रमुख शर्तें रखी हैं। इजरायल ने कहा है कि अगर हमास इन दोनों शर्तों को मान ले तो वह युद्ध को तुरंत बंद कर देगा।

इजरायल ने गाजा के सामने ये शर्तें रखीं

इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि अगर बंधकों को रिहा कर दिया जाए और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास अपने हथियार डाल दे, तो गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। यरूशलम में अपने डेनमार्क के विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके ये बयान हमास के अपने पुराने रुख को दोहराने के एक दिन बाद आए हैं। इसमें हमास ने कहा था कि अगर इजरायल युद्ध समाप्त करने और गाजा शहर से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो जाए, तो वह सभी बंधकों को रिहा कर देगा।

गाजा की मानवीय स्थिति पर भी की बात

गाजा में मानवीय स्थिति पर बात करते हुए, सार ने कहा, “जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव आया है।” जुलाई में ब्रसेल्स में सहायता प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता पर हुए समझौतों का जिक्र करते हुए बोले, “यह ऐसी बात नहीं है जो आपको पश्चिमी मीडिया में मिले, लेकिन तथ्य यह है कि हमने इस मामले पर ईयू (यूरोपीय संघ) के साथ जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है।