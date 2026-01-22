Israel-Gaza War Update : इस्राइल-गाजा संघर्ष विराम के प्रयासों को झटका

Harpreet Singh
इस्राइल के गाजा पर हमले में तीन पत्रकारों सहित 11 लोगों की मौत

Israel-Gaza War News (आज समाज), काहिरा : एक तरफ जहां इस्राइल और गाजा के बीच जारी युद्ध को सुलझाने की अमेरिका द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। वहीं दोनों पक्षों में जारी हिंसक झड़पें थमने का नाम नहीं ले रहीं। इसी के चलते गत दिवस इस्राइल की सेना ने ड्रोन हमला करते हुए गाजा में कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सरकारी समाचार एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार, बाजूरियेह और जहरानी गांवों में ड्रोन हमलों में कारें भी निशाना बनीं।

ये हमले एक साल से अधिक समय पहले हुए उस युद्धविराम के बाद से लगभग हर दिन हो रही इस्राइल सैन्य कार्रवाई की कड़ी में नवीनतम थे, जिसने 14 महीने से चल रहे इस्राइल-हिजबुल्ला युद्ध को समाप्त किया था। समझौते में लेबनान द्वारा आतंकवादी समूहों को निरस्त्र करने का वादा शामिल था, जिसे लेकर इस्राइल का कहना है कि पूरा नहीं किया गया है। वहीं गत दिवस इस्राइली सेना की गोलीबारी में गाजा में 11 फलस्तीनी लोगों की मौत हुई है।

पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होगा इस्राइल

इस्राइल का गाजा किया गया यह हमला ऐसे वक्त सामने आया है, जब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम के लिए ‘शांति बोर्ड’ की घोषणा की है, जिसमें इस्राइल भी शामिल होगा। जिसका एलान खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने किया है। युद्धग्रस्त गाजा में स्थित अस्पतालों ने बताया कि इस्राइली सेना ने बुधवार को गाजा में कम से कम 11 फलस्तीनियों को मार डाला, जिनमें दो 13 वर्षीय लड़के, तीन पत्रकार और एक महिला शामिल थीं।

दावा किया गया है कि अक्तूबर में हमास और इस्राइल के बीच युद्धविराम लागू होने के बाद से गाजा में यह सबसे घातक दिनों में से एक था। शिविर के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में तीन फलस्तीनी पत्रकार भी शामिल थे, जो मध्य गाजा में एक विस्थापन शिविर के पास रिपोर्टिंग करते समय मारे गए। वहीं इस्राइली सेना ने कहा कि यह हमला तब किया गया जब उसने ड्रोन का संचालन कर रहे संदिग्धों को देखा, जिनसे उनके सैनिकों को खतरा था।

दक्षिण लेबनान में भी बरसाए हथियार

इस्राइल की वायु सेना ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के तीन गांवों में उन ठिकानों पर हमले किए, जिनके बारे में उसका कहना था कि वे आतंकवादी हिजबुल्ला समूह के बुनियादी ढांचे का हिस्सा थे, जिनमें हथियार भंडारण सुविधाएं भी शामिल थीं। ये हमले इस्राइली सेना द्वारा क्षेत्रों को खाली करने की चेतावनी जारी करने के बाद हुए, जिनमें बंदरगाह शहर सिडोन के ठीक दक्षिण में स्थित दक्षिणी गांव क्वेननारिट भी शामिल है।

