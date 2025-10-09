Israel-Hamas Peace : इजरायल और हमास शांति योजना के लिए तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया सोशल मीडिया पर दावा

Israel-Hamas Peace (आज समाज), वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजरायल और हमास के बीच शांति बहाल करने और युद्ध समाप्त कराने की योजना कामयाबी होने की संभावना बढ़ चुकी है। ज्ञात रहे कि दोनों के बीच पिछले दो साल से ज्यादा समय से संघर्ष चल रहा है।

वहीं अमेरिकी राष्टÑपति पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच युद्ध समाप्त कराने और शांति के लिए दोनों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे थे। अमेरिकी राष्टÑपति के प्रस्ताव पर जहां इजरायल पहले ही सहमत हो गया था वहीं हमास को अमेरिकी राष्टÑपति ने चेतावनी जारी की थी। जिसके बाद वह भी वार्ता के लिए तैयार हो गया।

डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया सामने

इजरायल और हमास के बीच दो साल से चल रहे युद्ध में एक बड़ी प्रगति हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों पक्षों ने उनकी शांति योजना के पहले चरण’ पर सहमति बना ली है। इस समझौते के तहत लड़ाई को रोकने और कुछ बंधकों व कैदियों कि रिहाई की तैयारी की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह महीनों में सबसे बड़ी सफलता है और शांति की दिशा में एक ठोस कदम है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इसका मतलब है कि सभी बंधक बहुत जल्द रिहा किए जाएंगे और इजरायल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा। यह एक मजबूत और स्थाई शांति की दिशा में पहला कदम है।

इजरायल के पीएम का यह बयान आया सामने

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईश्वर की कृपा से हम अपने सभी लोगों को वापस घर लाएंगे।” इस बीच हमास ने अलग से बयान जारी कर कहा कि इस समझौके में इजरायली सेना की वापसी, मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति और बंधकों व कैदियों के आदान-प्रदान की बात शामिल है।

पीएम मोदी ने की ट्रंप की सराहना

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में किए जा रहे शांति प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत स्थाई और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।