Israel-Gaza Conflict : युद्ध विराम के बीच इस्राइल के गाजा पर हवाई हमले

अभी तक 25 की मौत, 77 घायल, घायलों में कई की हालत गंभीर, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

Israel-Gaza Conflict (आज समाज), गाजा : अमेरिका की लाख कोशिशों के बीच पश्चिम एशिया में शांति बहाल नहीं हो पा रही है। इस्राइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। जिसके चलते स्थिति फिर से टकराव वाली बनी हुई है। ताजा जानकारी के अनुसार इस्राइली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को गाजा सिटी और खान यूनिस में हवाई हमले किए। ज्ञात रहे कि इससे पहले मंगलवार को इस्राइल ने दक्षिण लेबनान के एक फलस्तीनी शरणार्थी शिविर पर भी एयरस्ट्राइक की थी। वहीं इस्राइल के ताजा हमलों में 25 लोगों की मौत हो गई और 77 लोग घायल हुए।

अमेरिकी दखल का नहीं हो रहा फायदा

ज्ञात रहे कि पिछले माह अमेरिकी राष्टÑपति ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। हालांकि अमेरिका द्वारा कराए गए युद्ध विराम पर इस्राइल ने पहले सहमति जताई थी बाद में हमास ने इस युद्ध विराम के लिए हामी भरी थी। लेकिन अमेरिका द्वारा युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों में टकराव जारी है और युद्ध विराम की घोषणा के बाद से इस्राइल अब तक गाजा में 393 हमले कर चुका है, जिनमें 280 लोग मारे गए और 672 घायल हुए।

इस्राइली प्रधानमंत्री ने दिए हमलों के निर्देश

रिपोर्ट के अनुसार ताजा हमलों के आदेश सेना को इस्राइली प्रधामंत्री द्वारा दिए गए हैं। इस हमले को लेकर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को आदेश दिया कि गाजा पर तुरंत और जोरदार हमले किए जाएं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस्राइल ने यह जानकारी अमेरिका को भी दे दी थी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि हमास ने रफा क्षेत्र में तैनात इस्राइली सैनिकों पर आरपीजी और स्नाइपर फायर किया।

इसके बाद इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्ज ने चेतावनी दी कु हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, इस्राइल इसका जोरदार जवाब देगा। हमले के बाद गाजा सिविल डिफेंस ने बताया कि गाजा सिटी के अल-सबरा इलाके में एक एयरस्ट्राइक में तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौत हुई। खान यूनिस में एक अन्य हमले में पांच लोग, जिनमें दो बच्चे और एक महिला शामिल थीं, मारे गए।