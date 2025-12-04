Punjab Crime News : आईएसआई के इशारे पर काम करने वाला काबू

पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से एक पिस्तौल की बरामद,गुरदासपुर ग्रेनेड हमले में शामिल था पकड़ा गया आरोपी

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/गुरदासपुर : अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) बठिंडा ने गुरदासपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान सफलता हासिल करते हुए गुरदासपुर ग्रेनेड हमले से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहन सिंह, निवासी रामूवाल, बठिंडा के रूप में हुई है।

चार आरोपी पहले हो चुके थे गिरफ्तार

यह कार्रवाई उस घटना के संबंध में हुई है, जिसमें पंजाब पुलिस ने चार आरोपियों, प्रदीप कुमार, गुरदित्त, नवीन चौधरी और कुश, को गिरफ्तार किया था। यह ग्रेनेड हमला 25 नवंबर 2025 को शाम करीब 7.30 बजे गुरदासपुर सिटी थाना पर हुआ था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पी-86 हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल भी बरामद किए थे। इस नई गिरफ्तारी के बाद, इस मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या अब पांच हो गई है।

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मोहन सिंह पाकिस्तान की आई.एस.आई. समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था। डीजीपी ने बताया कि मोहन सिंह ने शहजाद के निदेर्शों पर काम करते हुए पंजाब में दहशत फैलाने के इरादे से ग्रेनेड हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। डीजीपी ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए और सुराग तलाशे जा रहे हैं।

इस तरह मिली पुलिस को कामयाबी

एआईजी(सीआई) बठिंडा अवनीत कौर सिद्धू ने बताया कि तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर सीआई बठिंडा ने गुरदासपुर पुलिस के साथ सूचना साझा की, जिसके आधार पर आरोपी मोहन सिंह को पकड़ा गया। गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य ने बताया कि मोहन सिंह के खुलासे पर पुलिस ने एक .32 बोर पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने एक काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल इस मॉड्यूल द्वारा अपराध को अंजाम देने में किया गया था।

