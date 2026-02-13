T20 World Cup Live Match : नामीबिया के खिलाफ रंग में दिखे ईशान, हार्दिक

ईशान किशन ने 20 गेंद पर लगाई फिफ्टी, हार्दिक ने भी जड़ा शानदार सैंकड़ा

T20 World Cup Live Match (आज समाज), खेल डेस्क : टी20 विश्व कप अपने शुरुआती दौर में है। अभी ग्रुप स्टेज के मैच हो रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियोंं को टी20 का रोमांच पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। गत रात्रि भारत और नामीबिया के बीच खेले गए मैच में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया।

इन दोनों के शानदार अर्द्धशतक व संजू सैमसन की 22 रन की तेज पारी के चलते टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन बनाए। इसमें ईशान किशन ने 20 बॉल पर फिफ्टी लगाई। यह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए संयुक्त रूप से पांचवीं सबसे तेज फिफ्टी रही। 210 रन का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर आॅलआउट हो गई। वहीं हार्दिक पांड्या ने 28 गेंद पर चार चौके और चार छक्के की मदद से 52 रन बनाए।

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत

भारत ने 93 रन से जीत दर्ज कर टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। इससे पहले टीम की सबसे बड़ी जीत 2012 में कोलंबो में इंग्लैंड के खिलाफ 90 रन से थी।

टी-20 वर्ल्ड कप में तीसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया

भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम ने 20 ओवर में 209/9 रन बनाए। इस सूची में भारत का ही 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया 218/4 का स्कोर टॉप पर है। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने दिल्ली में भारत के खिलाफ 4 विकेट झटके। इसके साथ ही वे टी-20 वर्ल्ड कप में कप्तान के रूप में चार विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए।

