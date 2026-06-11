Isha Rikhi Badshah Marriage: रैपर Badshah की लव स्टोरी आई सामने! Isha Rikhi ने रोमांटिक फोटो शेयर कर कहा- ‘मेरे पतिदेव’

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Mohit Saini
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Isha Rikhi Badshah Marriage: रैपर Badshah की लव स्टोरी आई सामने! Isha Rikhi ने रोमांटिक फोटो शेयर कर कहा- 'मेरे पतिदेव'
Isha Rikhi Badshah Marriage: रैपर Badshah की लव स्टोरी आई सामने! Isha Rikhi ने रोमांटिक फोटो शेयर कर कहा- 'मेरे पतिदेव'

Isha Rikhi Badshah Marriage: रैपर-सिंगर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी को लेकर अफवाहें काफी समय से सुर्खियों में हैं। दोनों को अक्सर एक साथ जोड़ा जाता था, और अंदाज़ा लगाया जाता था कि उन्होंने चुपके से शादी कर ली है। हालांकि, अब तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पब्लिक में कुछ नहीं कहा था।

एक हैरान करने वाले खुलासे में, ईशा रिखी ने सोशल मीडिया के ज़रिए बादशाह के साथ अपनी शादी कन्फर्म की है, जिससे फैंस हैरान और एक्साइटेड दोनों हैं। एक्ट्रेस ने न सिर्फ रैपर को अपना “पति” कहा, बल्कि उनके साथ एक रोमांटिक तस्वीर भी शेयर की, जिससे महीनों से चल रहे अंदाज़ों पर विराम लग गया।

ईशा रिखी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी

इंस्टाग्राम पर एक इंटरैक्टिव “आस्क मी एनीथिंग” सेशन के दौरान, ईशा ने बिना किसी झिझक के कई फैंस के सवालों के जवाब दिए। एक जिज्ञासु फैन ने पूछा, “अगर आप और बादशाह शादीशुदा हैं, तो आप एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करते?”

Isha Rikhi Badshah Marriage

मज़ाकिया अंदाज़ में जवाब देते हुए, ईशा ने कहा, “मुझे लगता है कि मुझसे एक ही तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? आप एक-दूसरे को फ़ॉलो क्यों नहीं करते? आप साथ में तस्वीरें क्यों नहीं पोस्ट करते? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। अब, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं—हम एक-दूसरे को फ़ॉलो क्यों नहीं करते? सच कहूँ तो, मुझे लगता है कि मेरे पति को इसका जवाब देना चाहिए। प्यारे पति बादशाह, दर्शकों के कुछ सवाल हैं। प्लीज़ जल्दी जवाब दें।” उनके मज़ेदार जवाब ने तुरंत ध्यान खींचा और इसे रैपर के साथ उनकी शादी की पुष्टि के तौर पर समझा गया।

रोमांटिक फ़ोटो वायरल

एक और फ़ैन ने सवाल किया कि बादशाह की पत्नी होने के बावजूद उन्होंने उनके साथ कभी कोई तस्वीर क्यों नहीं पोस्ट की। जवाब में, ईशा ने एक इंटिमेट फ़ोटो शेयर की जिसमें वह बादशाह की गोद में बैठी दिख रही हैं, जिससे फ़ैंस को उनके रिश्ते की एक झलक मिली।

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिसमें फ़ैंस ने कपल को बधाई दी और उनके लंबे समय से चले आ रहे रोमांस की साफ़ पुष्टि का जश्न मनाया।

उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बादशाह और ईशा रिखी पहली बार 2022 में एक कॉमन दोस्त की पार्टी में मिले थे। उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, और कहा जाता है कि समय के साथ दोनों और करीब आ गए।

हालांकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखने का फैसला किया था, लेकिन ईशा की लेटेस्ट बातचीत ने आखिरकार उनके रिश्ते पर ऑफिशियल मुहर लगा दी है।

बादशाह की पहली शादी

कहा जा रहा है कि यह बादशाह की दूसरी शादी है। रैपर ने पहले 2012 में जैस्मीन मसीह से शादी की थी। इस पहले कपल ने 2017 में एक बेटी को जन्म दिया और 2020 में अलग हो गए।

अलग होने के बाद, जैस्मीन अपनी बेटी के साथ लंदन चली गईं, जबकि बादशाह ने अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी हद तक पब्लिक की नज़रों से दूर रखा।

ईशा रिखी के साफ-साफ कबूलनामे और प्यार भरे पोस्ट के अब ऑनलाइन धूम मचाने के साथ, फैंस बेसब्री से बादशाह का पक्ष सुनने और शायद खुद रैपर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

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